Резкий спад COVID-больных в Украине: выявили 6,3 тысяч случаев

За минувшие сутки, 15 января, в Украине выявили 6379 новых больных COVID-19. При этом последние дни фиксировали более 10 тысяч инфицированных.

Известно, что среди них – 503 ребенка и 92 медработника. К сожалению, от осложнений болезни скончались еще 88 пациентов.

Днем раньше Заболеваемость не снижается: в Украине снова выявили более 10 тысяч COVID-больных

Также за сутки в больницы госпитализировали 1 957 человек. За это же время удалось побороть недуг 2359 украинцам.

Количество заболеваний в областях в сутки:

Киев – 403;

Винницкая область – 251;

Волынская область – 89;

Днепропетровская область – 174;

Донецкая область – 142;

Житомирская область – 240;

Закарпатская область – 166;

Запорожская область – 10;

Ивано-Франковская область – 914;

Киевская область – 198;

Кировоградская область – 88;

Луганская область – 21;

Львовская область – 625;

Николаевская область – 112;

Одесская область – 195;

Полтавская область – 121;

Ровненская область – 160;

Сумская область – 455;

Тернопольская область – 397;

Харьковская область – 612;

Херсонская область – 71;

Хмельницкая область – 312;

Черкасская область – 117;

Черновицкая область – 387;

Черниговская область – 119.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования

За сутки провели 43 701 тестирования, в частности, методом ПЦР – 20 309, методом ИФА – 3 038 исследований и экспресс тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 20 354.

Общая статистика заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 754 458 больных коронавирусом. По состоянию на 16 января 3 553 642 человека выздоровели. Но, к сожалению, умерли не менее 98 283 пациентов.

: с начала пандемии в Украине провели 17 168 201 ПЦР-тестирование.

Новость дополняется...