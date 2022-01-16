Резкий спад COVID-больных в Украине: выявили 6,3 тысяч случаев

16 января 2022 , 08:16
Читати новину українською

Источник:

Минздрав

За минувшие сутки, 15 января, в Украине выявили 6379 новых больных COVID-19. При этом последние дни фиксировали более 10 тысяч инфицированных.

Известно, что среди них – 503 ребенка и 92 медработника. К сожалению, от осложнений болезни скончались еще 88 пациентов.

Днем раньше Заболеваемость не снижается: в Украине снова выявили более 10 тысяч COVID-больных

Также за сутки в больницы госпитализировали 1 957 человек. За это же время удалось побороть недуг 2359 украинцам.

Количество заболеваний в областях в сутки:

  • Киев – 403;
  • Винницкая область – 251;
  • Волынская область – 89;
  • Днепропетровская область – 174;
  • Донецкая область – 142;
  • Житомирская область – 240;
  • Закарпатская область – 166;
  • Запорожская область – 10;
  • Ивано-Франковская область – 914;
  • Киевская область – 198;
  • Кировоградская область – 88;
  • Луганская область – 21;
  • Львовская область – 625;
  • Николаевская область – 112;
  • Одесская область – 195;
  • Полтавская область – 121;
  • Ровненская область – 160;
  • Сумская область – 455;
  • Тернопольская область – 397;
  • Харьковская область – 612;
  • Херсонская область – 71;
  • Хмельницкая область – 312;
  • Черкасская область – 117;
  • Черновицкая область – 387;
  • Черниговская область – 119.

Данные с временно оккупированных территорий АР Крым, Донецкой, Луганской областей и Севастополя отсутствуют.

Темпы тестирования

За сутки провели 43 701 тестирования, в частности, методом ПЦР – 20 309, методом ИФА – 3 038 исследований и экспресс тестами на антиген к SARS-CoV-2 – 20 354.

Общая статистика заболеваемости в стране

За все время пандемии в Украине зарегистрировали 3 754 458 больных коронавирусом. По состоянию на 16 января 3 553 642 человека выздоровели. Но, к сожалению, умерли не менее 98 283 пациентов.

Обратите внимание: с начала пандемии в Украине провели 17 168 201 ПЦР-тестирование.

Новость дополняется...

Автор: Аліна Оліховська