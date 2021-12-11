Резко возросло количество жертв торнадо в США: МИД Украины выразил соболезнования

По территории 5 американских штатов 10 декабря пронеслись мощные торнадо. В результате стихии погибли уже 79 человек.

Больше всего погибших в Кентукки

Разрушительный ураган пронесся по штатам Кентукки, Арканзас, Теннесси, Иллинойс и Миссури. Больше всего жертв зафиксировали в северо-западном штате Кентукки.

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Кентукки

Торнадо унес жизни не менее 70 жителей штата. Местные власти предполагают, что число погибших уже вскоре может возрасти до сотни.

Арканзас

В городе Монетти ненастье унесло жизни 2 местных жителей. Кроме того, известно еще об одной жертве в соседнем городе.

Теннесси

Один человек погиб в округе Обион, а еще 2 – в округе Лейк во время первой волны шторма, накрывшего штат.

Иллинойс

Спасатели столкнулись с трудностями в поиске пропавших работников на складе Amazon. Все потому, что он частично обрушился в результате торнадо. "Это полная катастрофа", – сказал начальник полиции Майк Филбек. Он сообщил о не менее 2 погибших.

В настоящее время спасательные работы продолжаются медленно, чтобы обеспечить безопасность спасателей.

5 штатов США накрыл мощный ураган / Фото пользователя Twitter @tesshillman

Миссури

Во время ночного урагана в общине Дефайнс погибла 84-летняя женщина. Известно, что к моменту непогоды она находилась дома.

МИД Украины выразил соболезнования Штатам

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в своем твиттере отметил, что очень расстроен из-за гибели людей и большого ущерба в результате разрушительного торнадо в США.

Мои мысли со всеми пострадавшими от этой ужасной катастрофы. Желаю быстрого выздоровления раненым,

– посочувствовал Кулеба.

В результате урагана в США погибли 79 человек / Фото пользователя твиттера @tesshillman

Последствия урагана в США: смотрите видео

В Кентукки больше всего разрушений потерпел округ Грейвс. Известно, что в городе Мейфилд обрушилась крыша фабрики, на которой работали люди. Губернатор Энди Бешер говорил, что это приведет к массовым смертям.