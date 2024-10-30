В Украину идет резкое похолодание, будут идти дождь и мокрый снег

На пороге ноябрь, поэтому тепло все же уступает место холодной погоде. Самое время доставать из шкафа пуховики, шапки и греться горячим чаем. И, конечно, не забывать о донатах, ведь на фронте еще холоднее.

В Укргидрометцентре выложили информацию о прогнозе на 3 и 4 ноября. На карте Украины можно видеть, что холод будет двигаться с Востока на Запад, будут морозы и снег.

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Когда придет резкое похолодание в Украину

Согласно карте на 3 ноября, можно сказать, что дневная температура не превысит +10 градусов. Но так тепло будет разве что на Юге – в Крыму, в Одесской, Николаевской, Херсонской, Закарпатской областях. В Чернигове, Сумах, Харькове, Луганске будет +3...+5, в Центральной Украине и на Западе до +7. Средняя температура по Украине 3 ноября составит +4...+6 градусов.

Ночью во многих областях будет +1...-1 градус. Это довольно резкое изменение температуры, ведь еще 1 ноября будет +5 ночью и +14 днем.

Относительно осадков, то будет снежить на Востоке, там будет небольшой дождь и мокрый снег. В других областях без существенных осадков, но дождевые капли на карте – в каждой области.

Прогноз Укргидрометцентра на 3 ноября / Скриншот 24 Канала

4 ноября сохранится такая же погода, разве что осадков станет больше. Все восточные регионы накроют дождь и мокрый снег, это касается и Чернигова, Полтавы, Днепра. На Запорожье, Херсонщине, в Крыму будет дождливо. На остальной территории без существенных осадков.

Температура днем составит примерно +5...+7 градусов, ночью в большинстве областей будет ноль или -1.

Прогноз Укргидрометцентра на 4 ноября / Скриншот 24 Канала

Когда на улице минус: советы

У водителей есть несколько дней, чтобы подготовиться к холодам, если не сделали этого раньше. Какие лампы установить в авто на зиму – читайте здесь.

Для всех участников дорожного движения можно дать традиционный совет быть внимательными и осторожными, ведь на трассах хуже видно. Пешеходам стоит носить светоотражающие элементы на одежде и, конечно, вытаскивать наушники и снимать капюшоны на переходах.

Следует напомнить и об экономном потреблении электроэнергии. Не включайте сразу все приборы, которые у вас есть. Если создаете уют с помощью свечей – помните о пожарной безопасности!

Еще стоит одеваться по погоде, не стесняться носить головные уборы, шарфы и перчатки – они помогут комфортно пережить мороз. Сейчас много вещей, которые хорошо выглядят, поэтому даже если вы ненавидите шапки, можно подобрать себе стильную теплую кепку или берет. Будет уместным в сумочке крем для рук и, конечно, зонтик.

На всякий случай возьмите спрей для носа, таблетки от боли в горле, бумажные салфетки. И запасные носки – на случай, если вступите в лужу. В идеале – сделать прививку от гриппа. Скоро можно будет провакцинироваться даже в аптеке.