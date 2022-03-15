Резников 16 марта обсудит с министрами НАТО предоставление новой военной помощи
Источник:твиттер Алексея Резникова
Министр обороны Украины Алексей Резников 16-го марта примет участие в совещании министров НАТО. Глава Минобороны планирует поднять вопрос предоставления новой военной помощи Украине.
Резников обсудит вопросы противовоздушной обороны
В своем сообщении в твиттере Резников заявил, что надеется убедить НАТО упростить бюрократию и ускорить предоставление военной помощи Украине.
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Также глава Минобороны поднимет вопрос противовоздушной и противоракетной обороны и глобальной безопасности в мире.
Резников отметил, что вопрос запрета для полетов над Украиной все еще открыт.
Ранее участие Резникова в совещании министров НАТО анонсировал глава Альянса Йенс Столтенберг. Кроме украинского министра, также будут представлены Грузия, Финляндия, Швеция и Евросоюз.
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