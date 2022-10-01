На следующей неделе мы услышим об интересном пакете от наших партнеров, - Резников

Международные партнеры Украины продолжают оказывать помощь нашему государству в борьбе с врагом. На следующей неделе наша страна получит новый пакет помощи.

Об этом сообщил министр обороны Украины Алексей Резников в эфире национального телемарафона. Но пока министр не раскрывает деталей новой помощи.

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Алексей Резников заинтриговал своим заявлением, поскольку министр обороны не предоставил больше никаких деталей. Поэтому пока неизвестно, кто на следующей неделе объявит о новом пакете помощи и о каком вооружении идет речь. Однако из контекста разговора о США можно предположить, что речь идет именно об американском пакете помощи.

Что дает Украине ленд-лиз и как принимают решения по оружию

Министр обороны отметил, что ленд-лиз – это не столько об оружии, как о финансировании закупок оружия. Алексей Резников пояснил, что на решение о предоставлении вооружения влияет политическое решение страны о предоставлении конкретного вида оружия. Это означает, что Украина и государство-партнер готовы к передаче этого оружия. Резников объяснил это на простом примере – когда нашей стране дают танки, она получает не только их, но и систему обслуживания, ремонта и т.д.

Также Резников отметил, что сейчас Украина получает оружие от США благодаря другим программам Вашингтона. Однако ленд-лиз предполагает финансирование возможностей для приобретения оружия.

В Украине находится интересная гостья

Также Алексей Резников сообщил, что в Украине находится с визитом интересная гостья. Однако, как и в случае нового пакета помощи, министр не раскрыл деталей.

Министр обороны отметил, что детали визита и имени гостьи по соображениям безопасности пока не озвучиваются. Однако Резников пообещал сообщить об этом 2 октября.

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С 1 октября в США вступил в силу закон о ленд-лизе. Этот документ президент Джо Байден подписал еще 9 мая.