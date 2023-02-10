Год назад никто не поверил бы, – Резников намекнул на возможную передачу военных кораблей Украине

Министр обороны Украины Алексей Резников встретился с литовским коллегой Арвидасом Анушаускасом. После этого глава украинского оборонного ведомства опубликовал загадочное сообщение.

Алексей Резников отметил, что еще год назад большинство оружия, которое сейчас имеет Украина, казались только мечтой. В частности, переносные ЗРК Stinger, которые первыми нам предоставила в свое время Литва.

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Резников намекает на военные корабли для Украины

Алексей Резников в своем сообщении отметил, что еще год назад никто бы не поверил, что у Украины будет на вооружении переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger, но в итоге мы получили их и первыми их нам предоставила Литва. Поэтому министр решил спросить, может ли кто сейчас сказать, что Украина не сможет получить военные корабли – так глава Минобороны будто намекает на то, что возможно и их нам предоставят.

Только год назад никто не поверил бы, что украинская армия будет на вооружении "Стингеры". Литва стала первой страной, которая направила нам эти ПЗРК. Итак, может ли кто сейчас сказать, что было бы невозможно получить военные корабли?

– написал Резников.

Алексей Резников и Арвидас Анушаускас / Фото с твиттера Резникова

Означает ли сообщение министра то, что Украина уже обсуждает вопрос получения от партнеров военных кораблей – остается только догадываться. Сейчас наше государство активно работает над тем, чтобы получить дальнобойное оружие и авиацию от партнеров.

Украина в этом году получит авиацию и дальнобойное оружие

Советник главы Офиса Президента Михаил Подоляк заявил, что до конца 2023 года Украина получит дальнобойные ракеты и истребители для финализации войны По словам чиновника, партнеры понимают, что нельзя позволить России превратить войну с Украиной в затяжной конфликт и его нужно завершить.

В частности, премьер-министр Словакии Эдуард Хегер заявил, что его страна сделает все возможное для предоставления истребителей. По предварительным данным, Украина может получить 11 или 12 самолетов, которые сейчас находятся в Словакии.

В то же время на полях саммита Европейского Совета в Брюсселе премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон отказал Владимиру Зеленскому в предоставлении истребителей Jas 39 Gripen, обосновывая это тем, что его стране нужны эти самолеты.