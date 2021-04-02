Усиление санкций – единственный способ заставить Россию прекратить войну в Украине, – Резников
Единственным вариантом заставить Россию прекратить вооруженную агрессию на востоке Украины является внедрение международным сообществом новых санкций. России должно быть невыгодно продолжать войну на Донбассе.
Источник:24 канал
Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.
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Резников о рычагах влияния на Россию
По словам Резникова, есть ограниченный выбор способов влияния на Россию с целью прекратить обострение на Донбассе.
Сейчас единственным вариантом является политико-дипломатический. Это усиление санкционного режима со стороны всех стран: и европейских, и США, и Канады, и Австралии, и других, которые поддерживают Украину и четко подтверждают, что они уважают наш суверенитет и территориальную целостность,
– отметил министр.
Он добавил, что следует сделать так, чтобы для России война на оккупированных территориях Украины перестала быть выгодной.
Санкции против России из-за агрессии в Украине: последние новости
- В начале марта Джо Байден продлил санкции США против России, введенные из-за российской агрессии в Украине. Они будут действовать минимум до 6 марта 2022 года.
- Также ограничения в отношении России на пол года продлил и Евросоюз, наложив санкции против людей и организаций, ответственных за подрыв территориальной целостности Украины.
- Кроме того, Канада ввела ограничения в отношении людей и компаний из России, которые связаны с оккупированным Крымом и осуществляют там деятельность. А Австралия наложила новые санкции против России из-за строительства Крымского моста.
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