Единственным вариантом заставить Россию прекратить вооруженную агрессию на востоке Украины является внедрение международным сообществом новых санкций. России должно быть невыгодно продолжать войну на Донбассе.

Об этом в эфире одного из телеканалов заявил первый заместитель главы украинской делегации в Трехсторонней контактной группы министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Алексей Резников.

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Резников о рычагах влияния на Россию

По словам Резникова, есть ограниченный выбор способов влияния на Россию с целью прекратить обострение на Донбассе.

Сейчас единственным вариантом является политико-дипломатический. Это усиление санкционного режима со стороны всех стран: и европейских, и США, и Канады, и Австралии, и других, которые поддерживают Украину и четко подтверждают, что они уважают наш суверенитет и территориальную целостность,

– отметил министр.

Он добавил, что следует сделать так, чтобы для России война на оккупированных территориях Украины перестала быть выгодной.

Важно! Ранее главнокомандующий Вооруженных сил Украины Руслан Хомчак сообщил, что Россия расположила у Украины 28 батальонных тактических групп вооруженных сил. А в Минобороны заявили, что страна-оккупант готова к масштабным провокациям против Украины.

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