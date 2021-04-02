Посилення санкцій – єдиний спосіб змусити Росію припинити війну в Україні, – Резніков
Єдиним варіантом змусити Росію припинити збройну агресію на Сході України є впровадження міжнародною спільнотою нових санкцій. Росії має бути невигідно й надалі продовжувати війну на Донбасі.
Джерело:24 канал
Про це в ефірі одного з телеканалів заявив перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.
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Резніков про важелі впливу на Росію
За словами Резнікова, є обмежений вибір способів впливу на Росію з метою припинити загострення на Донбасі.
Наразі єдиним варіантом є політико-дипломатичний. Це посилення режиму санкції зі сторони всіх країн: і європейських, і США, і Канади, і Австралії, й інших, які підтримують Україну і чітко підтверджують, що вони поважають наш суверенітет і територіальну цілісність,
– зазначив міністр.
Він додав, що слід зробити так, аби для Росії війна на окупованих територіях України перестала бути вигідною.
Санкції проти Росії через агресію в Україні: останні новини
- На початку березня Джо Байден продовжив санкції США проти Росії, запроваджені через російську агресію в Україні. Вони діятимуть щонайменше до 6 березня 2022 року.
- Також обмеження щодо Росії на пів року продовжив і Євросоюз, наклавши санкції проти людей та організацій, відповідальних за підрив територіальної цілісності України.
- Крім того, Канада ввела обмеження щодо людей та компаній з Росії, які пов'язані з окупованим Кримом та провадять там діяльність. А Австралія наклала нові санкції проти Росії через будівництво Кримського мосту.
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