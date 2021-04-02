Єдиним варіантом змусити Росію припинити збройну агресію на Сході України є впровадження міжнародною спільнотою нових санкцій. Росії має бути невигідно й надалі продовжувати війну на Донбасі.

Про це в ефірі одного з телеканалів заявив перший заступник глави української делегації в Тристоронній контактній групі міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

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Резніков про важелі впливу на Росію

За словами Резнікова, є обмежений вибір способів впливу на Росію з метою припинити загострення на Донбасі.

Наразі єдиним варіантом є політико-дипломатичний. Це посилення режиму санкції зі сторони всіх країн: і європейських, і США, і Канади, і Австралії, й інших, які підтримують Україну і чітко підтверджують, що вони поважають наш суверенітет і територіальну цілісність,

– зазначив міністр.

Він додав, що слід зробити так, аби для Росії війна на окупованих територіях України перестала бути вигідною.

Важливо! Раніше головнокомандувач Збройних сил України Руслан Хомчак повідомив, що Росія розташувала біля України 28 батальйонних тактичних груп своїх збройних сил. А в Міноборони заявили, що країна-окупант готова до масштабних провокацій проти України.

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