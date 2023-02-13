BihusInfo и Стопкор: Резников назвал состав рабочей группы для создания антикоррупционного органа

Об этом рассказал Министр Обороны Алексей Резников. К инициативе уже присоединились представители 13 организаций.

Интересно Первым заместителем министра обороны может стать военный: указ Зеленского

По словам министра обороны, в состав рабочей группы по созданию антикоррупционного совещательного органа вошли:

Вызовов много. Потому договорились двигаться максимально оперативно. Я благодарен экспертам за конструктивную работу и критику, а также за то, что изъявили желание помочь прописать все необходимые процедуры,

– отметил Резников.

Напомним, что решение о создании антикоррупционного совещательного органа после волны скандалов, связанных с закупками Минобороны.

Кадровые изменения в министерстве

Кроме создания совещательного органа, в Минобороны произойдут кадровые изменения, в частности, Алексею Резникову назначат новых заместителей. Одним из заместителей Резникова станет волонтер, общественный деятель, основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега. Волонтер подтвердил это.

Еще одним заместителем Резникова, по данным источников "Украинской правды", может стать народный депутат V, VI и VII созывов, экс-посол Украины в Канаде Андрей Шевченко. Однако он еще не подтвердил эту информацию.

Кроме того, президент Владимир Зеленский подписал указ, согласно которому на время действия военного положения на должность первого заместителя министра обороны можно назначить военнослужащего со званием генерал-лейтенант или вице-адмирал.