Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в эфире национального телемарафона.
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"Я в свое время совершил ошибку: понимал, что они будут атаковать, но был убежден, что Кремль не позволит себе так бомбить Украину", – отметил Резников.
Россияне убивают русскоязычных
Особенно удивили министра бомбардировки областей, граничащих с Россией. Речь идет о Харьковщине, Донетчине, где живут многие русскоязычные.
Мне и в голову не приходило, что они с такой яростью будут бомбить Харьков, Мариуполь, Волноваху и Краматорск. Не верил, что так будут стрелять по Киеву. Россияне постоянно рассказывают о Киево-Печерской лавре и своих мечтах. Я был уверен, что этого не будет. Но я ошибся и не боюсь это признать,
– рассказал Резников.
Обстрелы Украины: последние новости
- Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что в больнице скончалась женщина, пострадавшая из-за атаки россиян по столице 29 декабря.
- Враг 4 января атаковал одну из электростанций ДТЭК. К счастью, обошлось без раненых.
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- В этот же день под ударами россиян был Купянск в Харьковской области. Враг ранил двоих мужчин. На местах попадания возникли пожары.