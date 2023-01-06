Про це сказав міністр оборони України Олексій Резніков в ефірі національного телемарафону.

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"Я свого часу зробив помилку: розумів, що вони атакуватимуть, але був переконаний, що Кремль не дозволить собі так бомбардувати Україну", – зазначив Резніков.

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Особливо здивувало міністра бомбардування областей, які межують з Росією. Мовиться про Харківщину, Донеччину, де живуть багато російськомовних.

Мені й на думку не спадало, що вони з такою люттю бомбитимуть Харків, Маріуполь, Волноваху та Краматорськ. Не вірив, що так стрілятимуть по Києву. Росіяни постійно розповідають про Києво-Печерську лавру та про свої мрії. Я був переконаний, що цього не буде. Але я помилився і не боюсь це визнати, – розповів Резніков.

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