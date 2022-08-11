24 февраля россияне пошли в атаку, не сформировав ударные группировки, – Резников

Резников рассказал, что российские оккупанты начали атаку 24 февраля неготовыми. Они не сформировали ударные группировки.

россияне не подготовились к наступлению должным образом. Поэтому легко было прерывать их логистические цепочки.

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россия не создала ударных группировок до 24 февраля

По состоянию на 24 февраля русскими не было образовано ударных группировок в полном смысле военного искусства. они не имели признаков завершенного формирования масштабной ударной группировки,

– говорится в сообщении.

Резников рассказал, что ударная группировка для наступления предполагает определенные признаки: органы управления и обеспечения, госпитали, логистические цепочки, ударные группы и прочее. Но у русских не было таких признаков.

То есть россияне действительно пошли в атаку не совсем готовыми. Следствием этого стала последовательная деоккупация нами Киевщины, Черниговщины и Сумщины.

Украинское военное руководство больше всего поразило то, что россияне нарушили свои же инструкции и правила. По правилам сначала артиллерия отрабатывает территорию, потом идут танки, а потом уже пехота.

Но они настолько были убеждены, что торопливо нас возьмут, что покинули артиллерию позади себя и танками и БТР-ми поехали на Бровары захватывать Киев. И еще и везли с собой парадную форму,

– рассказал министр обороны.

Резников отметил, что для формирования окончательной ударной группировки россиянам потребовалось время – еще 1 – 3 недели.

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