Резников объяснил, чем ситуация на границе Украины сейчас отличается от угрозы весной
Источник:24 канал
В последние месяцы информационное пространство взрывается от заявлений о возможном вторжении России в Украину. Однако сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые заметно отличались бы от того, что происходило весной 2021 года.
Единственное отличие в военном плане – ситуация в Беларуси. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время вопросов к правительству в Верховной Раде.
Важно Хочется грудью закрыть родную землю, – Кравчук обратился к украинцам из-за угрозы вторжения
В то же время, как подчеркнул Резников, Украина внимательно следит за этим фактором.
Что отличается кардинально? Это интенсивность гибридных мер, а особенно информационных. А также влияние этих мер на макроэкономическую ситуацию,
– объяснил министр обороны Украины.
Он попросил принять во внимание, что Минобороны находится в постоянном контакте с международными партнерами. К тому же, наши ведомства обладают всей полнотой информации и в некоторых моментах уточняют данные наших иностранных коллег.
Различие в цифрах скопления российских войск Резников объяснил разной трактовкой расстояния. Дело в том, что кто-то указывает расстояние размещения военных России в 200 километрах от украинской границы, а кто-то – в 400.Обратите внимание! Украина использует данные по зоне до 200 километров, потому что они более точно отражают тенденции.
"Россия напала на Украину 8 лет назад. Ни для кого в Украине это не новость. Мы исходим из того, что война уже идет", – подчеркнул Резников.
Он добавил, что Россия использует информационное давление, которое нацелено не только на Украину.
Эскалация не обязательна
Министр подчеркнул, что украинские военные просчитывают все возможные сценарии, в том числе и самые плохие. Это нужно, чтобы быть начеку.
Когда они (военные ВСУ – 24 канал) дают какую-либо оценку сроков возможной эскалации со стороны России, озвучивается один из возможных, но не обязательных сценариев,
– подытожил Резников.
Угроза российского вторжения: главное
О возможности полномасштабного российского вторжения в западные СМИ говорят еще с октября 2021 года. По данным разведки, Россия активно наращивает войска у наших границ.
В Вашингтоне видят признаки того, что Москва применит силу против Украины к середине февраля. В то же время США заявили, что Запад готов реагировать на разные сценарии. На этом фоне многие страны ЕС и Штаты активизировали свою поддержку нашей стране.
Одна часть наших союзников передает украинским бойцам оружие и технику, другая – помогают материально. Владимир Зеленский ранее обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что поводов для паники нет, и ситуация на границе контролируется нашими бойцами.