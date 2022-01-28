Резников объяснил, чем ситуация на границе Украины сейчас отличается от угрозы весной

В последние месяцы информационное пространство взрывается от заявлений о возможном вторжении России в Украину. Однако сейчас не наблюдается никаких явлений или действий военного характера, которые заметно отличались бы от того, что происходило весной 2021 года.

Единственное отличие в военном плане – ситуация в Беларуси. Об этом заявил министр обороны Алексей Резников во время вопросов к правительству в Верховной Раде.

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В то же время, как подчеркнул Резников, Украина внимательно следит за этим фактором.

Что отличается кардинально? Это интенсивность гибридных мер, а особенно информационных. А также влияние этих мер на макроэкономическую ситуацию,

– объяснил министр обороны Украины.

Он попросил принять во внимание, что Минобороны находится в постоянном контакте с международными партнерами. К тому же, наши ведомства обладают всей полнотой информации и в некоторых моментах уточняют данные наших иностранных коллег.

Различие в цифрах скопления российских войск Резников объяснил разной трактовкой расстояния. Дело в том, что кто-то указывает расстояние размещения военных России в 200 километрах от украинской границы, а кто-то – в 400.

Украина использует данные по зоне до 200 километров, потому что они более точно отражают тенденции.

"Россия напала на Украину 8 лет назад. Ни для кого в Украине это не новость. Мы исходим из того, что война уже идет", – подчеркнул Резников.

Он добавил, что Россия использует информационное давление, которое нацелено не только на Украину.

Эскалация не обязательна

Министр подчеркнул, что украинские военные просчитывают все возможные сценарии, в том числе и самые плохие. Это нужно, чтобы быть начеку.

Когда они (военные ВСУ – 24 канал) дают какую-либо оценку сроков возможной эскалации со стороны России, озвучивается один из возможных, но не обязательных сценариев,

– подытожил Резников.

Угроза российского вторжения: главное

О возможности полномасштабного российского вторжения в западные СМИ говорят еще с октября 2021 года. По данным разведки, Россия активно наращивает войска у наших границ.

В Вашингтоне видят признаки того, что Москва применит силу против Украины к середине февраля. В то же время США заявили, что Запад готов реагировать на разные сценарии. На этом фоне многие страны ЕС и Штаты активизировали свою поддержку нашей стране.

Одна часть наших союзников передает украинским бойцам оружие и технику, другая – помогают материально. Владимир Зеленский ранее обратился к украинцам. Президент подчеркнул, что поводов для паники нет, и ситуация на границе контролируется нашими бойцами.

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