Сейчас министр обороны Украины не исключает такой возможности. Хотя, по его словам, подобной инициативы еще не было.
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Резников: Я готов встретиться и разговаривать
По мнению Резникова, инициативу могут проявить или организовать Евросоюз и НАТО. Даже речь идет о конкретном периоде – феврале 2022 года, когда состоится конференция по безопасности в Мюнхене. Также есть вариант встречи под модерированием министров обороны США и Великобритании.
Почему бы и нет? Я готов встречаться, разговаривать, ответить на вопрос, представляем ли мы (Украина – 24 канал) им угрозу. Возможно, задать свои вопросы,
– подчеркнул министр.
Однако, по мнению главы украинского Минобороны, разговаривать с представителями России на этом уровне нет никакого смысла. "Надо, чтобы присутствовали мощные модераторы, посредники того же уровня", – подчеркнул Резников.
Последние заявления Резникова: коротко
- Алексей Резников предположил, что Россия не удержит новую оккупированную территорию во время возможной усиленной атаки. Это невозможно из-за опыта и готовности военных Украины.
- Министр обороны прокомментировал возможную агрессию против Украины из Беларуси. Он считает, что все же самая большая угроза таки подстерегает возле восточной украинской границы.
- Также глава Минобороны отметил, что все новое оружие иностранные партнеры дали Украине добровольно. Никаких обязательств не было – ни финансовых, ни политических.
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