Зараз же міністр оборони України не виключає таку можливість. Хоч, за його словами, подібної ініціативи ще не було.

До теми Якщо буде пропозиція, то я готовий зустрітися, – Резніков про перемовини із Шойгу

Резніков: Я готовий зустрітись і розмовляти

Як вважає Резніков, ініціативу можуть проявити чи організувати Євросоюз та НАТО. Навіть мовиться про конкретний період – лютий 2022 року, коли має відбутись безпекова конференція у Мюнхені. Також є варіант зустрічі під модеруванням міністрів оборони США та Великої Британії.

Чому б ні? Я готовий зустрічатися, розмовляти, відповісти на запитання, чи становимо ми (Україна – 24 канал) їм загрозу. Можливо, поставити свої запитання,

– наголосив міністр.

Проте, на думку очільника українського Міноборони, розмовляти віч-на-віч з представниками Росії на цьому рівні немає жодного сенсу. "Треба, щоб були присутні потужні модератори, посередники того самого рівня", – підкреслив Резніков.

Зверніть увагу! ЗСУ готові протистояти агресії Кремля та захищати нашу землю. До того ж міжнародні партнери підтримують суверенітет, терцілісність України та готові вводити проти Росії нові посилені санкції.

Останні заяви Резнікова: коротко

Олексій Резніков припустив, що Росія вже не втримає нову окуповану територію під час можливої посиленої атаки. Це неможливо через досвід та готовність військових України.

Міністр оборони прокоментував можливу агресію проти України з Білорусі. Він вважає, що все ж найбільша загроза таки чатує біля східного українського кордону.

Також очільник Міноборони відзначив, що всю нову зброю іноземні партнери дали Україні з доброї волі. Жодних зобов'язань не було – ані фінансових, ані політичних.

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