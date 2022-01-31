Зараз же міністр оборони України не виключає таку можливість. Хоч, за його словами, подібної ініціативи ще не було.
До теми Якщо буде пропозиція, то я готовий зустрітися, – Резніков про перемовини із Шойгу
Резніков: Я готовий зустрітись і розмовляти
Як вважає Резніков, ініціативу можуть проявити чи організувати Євросоюз та НАТО. Навіть мовиться про конкретний період – лютий 2022 року, коли має відбутись безпекова конференція у Мюнхені. Також є варіант зустрічі під модеруванням міністрів оборони США та Великої Британії.
Чому б ні? Я готовий зустрічатися, розмовляти, відповісти на запитання, чи становимо ми (Україна – 24 канал) їм загрозу. Можливо, поставити свої запитання,
– наголосив міністр.
Проте, на думку очільника українського Міноборони, розмовляти віч-на-віч з представниками Росії на цьому рівні немає жодного сенсу. "Треба, щоб були присутні потужні модератори, посередники того самого рівня", – підкреслив Резніков.
Останні заяви Резнікова: коротко
- Олексій Резніков припустив, що Росія вже не втримає нову окуповану територію під час можливої посиленої атаки. Це неможливо через досвід та готовність військових України.
- Міністр оборони прокоментував можливу агресію проти України з Білорусі. Він вважає, що все ж найбільша загроза таки чатує біля східного українського кордону.
- Також очільник Міноборони відзначив, що всю нову зброю іноземні партнери дали Україні з доброї волі. Жодних зобов'язань не було – ані фінансових, ані політичних.
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