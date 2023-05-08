Это слово мне очень нравится, – Резников объяснил, верит ли в капитуляцию России

Министр обороны рассказал, что победа будет только тогда, когда в Украине станет полностью безопасно. Однако процесс может быть долгим.

Юридическое оформление победы будет длиться не один день. Об этом министр рассказал Дмитрию Комарову в проекте "Год. За кадром".

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Он убежден, что процесс будет происходить с участием партнеров.

Для меня победа – это когда мы с вами договоримся о каком-нибудь вашем очередном проекте, а я буду вас сопровождать в нем как свободный человек, и вылетать мы будем с вами из Борисполя,

– отметил Резников.

Это означает, что в Украине стало настолько безопасно, что международная авиакомпания открыла рейсы.

Будет ли капитуляция России

Министр заметил, слово "капитуляция" ему очень нравится. В то же время он напомнил о телефонном звонке от министра обороны России Сергея Шойгу накануне войны. Резников напомнил, что тогда Украине предлагали капитуляцию.

Он очень нулево это говорил, он говорит: я выполняю просьбу, я посредник, я передаю вам сигнал от министра Шойгу, что они готовы принять вашу капитуляцию,

– рассказал Резников.

Он отметил, что тогда не было ни времени, ни возможности посоветоваться. Так что сказал, что готов принять капитуляцию России.