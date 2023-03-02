Строим Министерство контрнаступления, – Резников обсудил с послами G7 и ЕС изменения в ведомстве

Министр обороны Украины Алексей Резников провел встречу с послами стран Большой семерки и Евросоюза, на которой обсуждались преобразования в Министерстве обороны.

Об этом руководитель МО сообщил на своей странице в фейсбуке. Какие вопросы обсуждали во время встречи, рассказываем дальше.

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Резников о встрече с послами G7 и ЕС

"Встретился с послами G7 и ЕС. Говорили о ситуации на фронте и об изменениях в нашем Министерстве. О том, как превращаем Министерство обороны в Министерство контрнаступления. Представил новых заместителей: Александра Павлюка, Андрея Шевченко и Виталия Дейнегу. Строим министерство с эффективным управлением уже сейчас – на пути к Победе. Это нужно для успеха наших воинов сегодня и для надежного мира завтра", – заявил Алексей Резников.

В ходе встречи обсуждались также вопросы вступления Украины в НАТО и поставки оружия, сообщил министр обороны.

Он отметил "важную и своевременную поддержку Свободного Мира" и поблагодарил посла Японии, которая в этом году председательствует в G7, Кунинори Мацуда за организацию встречи.

G7 – это не размеры. Это о способности брать больше ответственности,

– подчеркнул Алексей Резников.