Это было решение моего президента, – Резников ответил, останется ли министром обороны

Алексей Резников расставил все точки над "и" в вопросе своего пребывания в должности министра обороны. Он заявил, что это было решение президента Владимира Зеленского.

Алексей Резников отреагировал на слухи о возможной отставке во время разговора с журналистами. Министр обороны сообщил, что в ближайшие месяцы будет оставаться в должности.

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Это было решение моего президента,

– заявил Резников.