Резников обещает "очень хорошие новости" после разговора с главой Пентагона
Источник:"Европейская правда"
Алексей Резников снова анонсировал "очень хорошие новости" из США. Об этом министр обороны Украины заявил после телефонного разговора с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Они обсудили предстоящую встречу в рамках "Рамштайна" и поделились информацией по контролю над оружием, поступающим в Украину.
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Кроме того, Резников и Остин согласовали повестку дня.
Также, у главы Пентагона есть очень хорошие новости, но детали будут чуть позже,
– написал Резников.
На прошлой неделе в Министерстве обороны США сообщили, что следующая четвертая встреча Контактной группы по обороне Украины состоится 20 июля в онлайн-формате.
Кратко о предыдущей встрече формата "Рамштайн"
Предыдущая встреча состоялась 15 июня в Брюсселе при личном присутствии участников, в ней приняли участие представители оборонных ведомств почти 50 стран.
Какие страны и какое вооружение пообещали
- США значительно увеличат помощь. В нее войдут 155-миллиметровые пушки, ракетные системы HIMARS, противокорабельные системы "Гарпун" и т.п.;
- Словакия предоставит вертолеты;
- Канада, Польша и Нидерланды – артиллерию;
- Германия – реактивные системы залпового огня.
…и еще кое-что. Спасибо всем. Украина продолжит борьбу за свободу и независимость. Наши партнеры будут и дальше поддерживать Украину, НАТО имеет наибольшее единство в своей истории,
– подытожил Алексей Резников.
Также министр обороны добавил, что к встрече в формате "Рамштайн" впервые присоединились Грузия, Молдова и Эквадор.Интересно! Онлайн-встреча Рамштайн-2 состоялась 23 мая. К ней присоединились представители еще 4 стран мира. Там обсуждали ситуацию на фронте в Украине, уже оказанную военную помощь, а также актуальные оборонные нужды нашего государства.
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