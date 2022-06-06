Резников поговорил с турецким коллегой о разблокировании украинских портов

Министр обороны Украины Алексей Резников провел переговоры со своим турецким коллегой Хулуси Акаром. Политики подняли тему разблокировки украинских портов.

Резников на своей странице в твиттере отметил, что обсуждалась безопасная навигация.

Важно Путин намеренно провоцирует голод в мире, – глава Еврокомиссии.

Также переговоры были посвящены вопросу безопасного прохода стоящих в портах Украины турецких торговых судов и пролету самолетов А400М (турецкий военно-транспортный самолет).

Эта неделя началась с разговора с турецким министром обороны Хулуси Акаром. Среди прочего, мы обсудили новые проекты в Черноморском регионе, чтобы обеспечить свободную навигацию и безопасность торговых перевозок. Благодарю министра Акара за турецкую гуманитарную помощь, оказанную Украине и ее народу,

– подчеркнул Резников.

Отметим, что из-за временной оккупации Россией отдельных районов Херсонской, Запорожской и Донецкой областей Украина потеряла контроль над морскими портами и не может экспортировать зерно за границу. По словам главы Кабмина Дениса Шмыгаля, блокада приводит к дефициту продовольствия на глобальном уровне.

Путин предлагает вывозить зерно через Беларусь

В своем интервью лидер России заявил, что плохая ситуация на мировом рынке продовольствия сложилась не тогда, когда Россия приступила к так называемой "спецоперации". По его мнению, процесс был запущен в феврале, но в 2020 году, когда мир всколыхнула пандемия коронавируса.

Теперь же, чтобы решить проблему экспорта украинского зерна, Путин предлагает альтернативные пути его вывоза через реку Дунай или по территории Польши. Однако он забыл уточнить, что российские ракеты наносят удары по железнодорожной инфраструктуре Украины.

По словам президента России, самый дешевый способ вывозить зерно через территорию Беларуси, которая позволила разместить у себя российских военных, бомбящих украинские города. Но для этого, как подытожил диктатор, с Беларуси нужно снять санкции.

Кроме того, 6 июня Резников встретился с новоназначенной посольством США в Украине Бриджит Бринк. Она со своей стороны подчеркнула, что Украина "вдохновила мир своей смелостью и изобретательностью".

"Мы будем наращивать беспрецедентный уровень помощи США и будем делать все возможное, чтобы укрепить Украину на поле боя", – пообещала посольство на английском и украинском языках.



Министр обороны встретился с Бриджит Бринком / Фото с твиттера Алексея Резникова

Алексей Резников рассказал о новом оружии для ВСУ: смотрите видео