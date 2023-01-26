Поддержит западные танки на фронте: Резников показал украинскую САУ "Богдана"

В 2022 году Минобороны покупало вооружение и военную технику и у отечественных производителей. Потому западные танки на фронте будет поддерживать украинская артиллерия.

Минобороны способствовало развертыванию производств в новых локациях и увеличению мощностей. Об этом рассказал министр обороны Алексей Резников.

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Чиновник добавил, что, когда значительный объем ресурсов направляли на импорт необходимого для обороны, Минобороны подготовило переход, чтобы в 2023 году отправить средства украинским производителям. По словам Резникова, это касается всех компонентов: от формы, обуви, бронежилеты и БПЛА до тяжелого оружия и боеприпасов.

Он показал фото с украинцем САУ "Богдана" калибра 155-миллиметров.



Резников показал САУ "Богдана" / Фото из фейсбука министра

Профинансировали новые артсистемы

Резников рассказал, что одна такая артсистема успешно прошла испытания на поле боя. Новые системы Минобороны профинансировали еще весной 2022 года.

Танки западного производства, которые поступят через несколько месяцев, на фронте будет поддерживать украинская – во всех пониманиях этого слова — артиллерия,

– сказал чиновник.

Отдельно он напомнил, что Украина должна быть максимально независимой во всех компонентах обеспечения обороны, если это возможно. Поэтому Минобороны будет наращивать усилия по стимулированию украинских производителей. Резников пообещал вскоре представить первые результаты по БПЛА.