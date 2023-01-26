Міноборони сприяло розгортанню виробництв у нових локаціях та збільшенню потужностей. Про це розповів міністр оборони Олексій Резніков.

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Чиновник додав, що коли значний обсяг ресурсів спрямовували на імпорт необхідного для оборони, Міноборони підготувало перехід, щоб у 2023 році відправити кошти українським виробникам. За словами Резнікова, це стосується усіх компонентів: від форми, взуття, бронежилетів і БПЛА до важкої зброї і боєприпасів.

Він показав фото з українськлю САУ "Богдана" калібру 155-міліметрів.



Резніков показав САУ "Богдана" / Фото з фейсбуку міністра

Профінансували нові артсистеми

Резніков розповів, що одна така артсистема успішно пройшла випробування на полі бою. Нові системи Міноборони профінансувало ще навесні 2022 року.

Танки західного виробництва, які надійдуть за кілька місяців, на фронті буде підтримувати українська – у всіх розуміннях цього слова — артилерія,

– сказав чиновник.

Окремо він нагадав, Україхна має бути максимально незалежною у всіх компонентах забезпечення оборони, якщо це можливо. Тому Міноборони нарощуватиме зусилля для стимулювання українських виробників. Резніков пообіцяв невдовзі представити перші результати щодо БПЛА.