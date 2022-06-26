Резников предлагает закрепить в стратегии НАТО развертывание эффективной системы ПВО в Украине

Ответом на массовые обстрелы россиянами украинских городов должно быть скорейшее развертывание эффективной системы ПВО. Этот шаг следует укрепить в стратегии Североатлантического альянса.

Это гарантирует дополнительные 500 – 1000 километров безопасности для каждого европейского города, подчеркнул министр обороны Алексей Резников.

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Необходимо ужесточить санкции

Политик отметил, что подлость этих атак состоит в том, что обстреливали либо из глубины территории России, либо из Беларуси или акваторий Каспийского и Черного морей.

Это стратегический вызов для безопасности всей Европы.

– подчеркнул Резников.

Поэтому нужно усилить санкции против России, чтобы она не могла производить и поддерживать в рабочем состоянии высокотехнологичное оружие. Оно содержит множество комплектующих, поставляемых компаниями из стран НАТО.

Массовые обстрелы украинских городов

Утром 26 июня российские оккупанты из стратегических бомбардировщиков Ту-95 и Ту-160 атаковали Киев. Одна ракета попала в многоэтажку в Шевченковском районе, другая – в детский сад. В результате обстрела дома пострадали 6 человек, среди которых 7-летняя девочка. Кроме того, один человек погиб.

Также захватчики нанесли ракетные удары по Черкасской области. Было 2 "прилета" недалеко от областного центра. К сожалению, один человек погиб, еще 5 – пострадали.

25 июня россияне нанесли массовый ракетный удар. В Житомирскую область прилетело около 20 ракет, еще 10 удалось сбить. "Прилеты" были в основном по военным объектам вблизи Житомира. Один военный погиб, еще один – получил ранения.

Около 20 ракет россияне запустили по Черниговской области, еще 6 – по Львовской. В этой области 4 из них попали по военному объекту на территории Яворовского полигона. Сообщали о 4 раненых.

Также вечером 25 июня россияне обстреляли город Сарны Ровненской области. Они попали в СТО. Погибли 4 человека, а пострадали – 14. Восьмерых госпитализировали, двое из них – в тяжелом состоянии.

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