Резников призывает жителей оккупированных территорий избегать мобилизации, чтобы сохранить жизнь

Алексей Резников обратился к жителям оккупированных территорий. Министр обороны призвал их уклоняться от насильственной мобилизации, чтобы сохранить жизнь.

Министр обороны Алексей Резников отметил, что Украина до сих пор считает жителей временно оккупированных частей Донбасса своими, гражданами Украины.

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Резников просит жителей оккупированных территорий избегать мобилизации

Глава ведомства подчеркнул, что если украинцы с оккупированных территорий не совершали преступлений, то им ничего не угрожает: "С какими-то разногласиями разберемся позже. Вся страна – это разные украинцы, мы можем себе позволить быть разными, потому что мы свободный народ. Но мы едины".

Старайтесь любым способом уклониться от насильственной мобилизации. Это сохранит вам жизнь,

– отметил Резников.

Министр добавил, что если жителей с оккупированных территорий все же забрали в российские войска, то им следует пытаться как можно быстрее перейти на сторону украинской армии.

"Все, кто уже сложил оружие – в безопасности. Мы разберемся со всеми формальностями", – заверил он. Главное – избежать непоправимого и сохранить жизнь.

Напомним, ранее стало известно, что на оккупированном Донбассе россияне мобилизуют студентов в возрасте от 18 лет и даже мужчин старше 65 лет.

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