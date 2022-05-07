Резников рассказал, как пришлось убеждать Запад поставлять Украине новое оружие, а не советское

Украинский сектор обороны обеспечен, прежде всего, советским оружием. Западные партнеры долгое время отказывались поставлять новые средства.

Об этом сказал министр обороны Украины Алексей Резников в интервью телеканалу "Рада", передает 24 канал. Он отметил, что Украина переходила на стандарты НАТО в разных принципах, взаимодействии, названиях на карте, но не оружии.

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"Сделаю предположение, что, возможно, нам не очень доверяли, чтобы давать оружие стандартов НАТО. Я помню, когда после своего назначения посетил Вашингтон и впервые общался с коллегой Остином Ллойдом и с военным руководством. На все угрозы и угрозы со стороны России они говорили, что мы должны готовиться", – рассказал Резников.

Изменили философию снабжения

Министр сказал, что просил у США о помощи. В частности, Stinger, потому что это оружие, как отметил Резников, в свое время изменило философию войны в Афганистане, когда Советский Союз, по сути, проиграл, потому что доминация самолетов в небе была отменена именно благодаря Stinger.

В ответ я слышал трижды и в Пентагоне, и в Госдепе, и встречаясь с конгрессменами, это невозможно. Я спрашивал причину. Они отвечали, что это не позволяет закон, а изменить невозможно,

– вспомнил Резников.

Он подчеркнул, что это было в ноябре, а уже в январе Украина получила первые 100 Stinger от друзей из Литвы, получивших разрешение у США. Затем оружие направили и эстонские друзья, а сейчас Stinger есть в пакете помощи без ограничений.

"Это ключевые вещи, которые мы продолжали говорить нашим партнерам – измените философию поставок. Перестаньте нам помогать советским старым вооружением. Оно уже не так эффективно работает", – рассказал Резников.

В марте начался излом

Министр обьяснил, что, например, артиллерийские гаубицы 152 калибра летят до 20 километров, а американские 155 калибра могут лететь на 30 километров, а это значит, что преимущество в контрбатарейной войне у того, кто имеет 155 калибр.

"И наконец-то произошел принципиальный излом, начиная от марта мы уже серьезно об этом говорили. Все высшее украинское руководство и депутаты пошли таким фронтом. И каждый на своем уровне убеждал принять философское решение", – отметил Резников.

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Теперь говорят о победе

По словам главы Минобороны, правительство Великобритании было первым, кто дал 2 тысячи NLAW, но это противотанковые средства короткой дистанции поражения на 600 – 700 метров. Что касается Javelin, то они эффективны на 2,5 километра, но, подчеркнул Резников, перед тем на нашего бойца давит артиллерия и авиация врага, поэтому средства поражения нужны более серьезные. Поэтому британцы начали давать Украине Starstreak, поражающие на 7 километров.

"Однако мощные вещи еще не были готовы, но это произошло после каких-то разговоров на встречах с президентами и госсекретарями. Весь этот фронт сработал и тогда созвали серьезный саммит на базе Рамштайн в Германии, где разговор был принципиальным и говорили, как помочь Украине оружием, чтобы победить", – добавил Резников.

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