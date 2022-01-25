Резников в шутку поздравил Зеленского с днем рождения

Владимир Зеленский 25 января отпраздновал свой 44 день рождения. Главу государства поздравили первые лица государства.

Алексей Резников, общаясь с журналистами и представителями СМИ в кулуарах Верховной Рады, сделал вид, что не знал о знаменательной для президента дате, пошутив по этому поводу.

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Серьезно? Ой. Господин Президент, С днем рождения вас. Пусть все будет хорошо. Добра, позитива, кроме ПЦР-теста,

– сказал министр обороны.

Как Зеленский проведет день рождения

Пресс-секретарь главы государства Сергей Никифоров сообщил, что Владимир Зеленский в 2022 году не будет праздновать свой день рождения и проведет его на работе.

В то же время, по словам спикера, президент своих друзей и коллег попросил не тратить деньги на цветы и подарки, а вместо этого перевести их на добрые дела – благотворительность.

Ранее, 24 января, об этом сообщил и спикер украинского парламента Руслан Стефанчук.