Олексій Резніков, спілкуючись із журналістами та представниками ЗМІ у кулуарах Верховної Ради, вдав, що не знав про знаменну для президента дату, пожартувавши з цього приводу.

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Серйозно? Ой. Пане президенте, з днем народження вас. Нехай усе буде добре. Добра, позитиву, крім ПЛР-тесту,

– сказав міністр оборони.

Як Зеленський проведе день народження

Прессекретар глави держави Сергій Никифоров повідомив, що Володимир Зеленський у 2022 році не святкуватиме свій день народження та проведе його на роботі.

Водночас, за словами речника, президент своїх друзів і колег попросив не витрачати гроші на квіти та подарунки, а натомість переказати їх на добрі справи – благодійність.

Раніше, 24 січня, про це повідомив і спікер українського парламенту Руслан Стефанчук.

Нагадаємо. Журналісти-розслідувачі програми "Схеми" оприлюднили розслідування, що у 2021 році Володимир Зеленський святкував день народження під час карантину.