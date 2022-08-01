Резников сообщил, что РСЗО MARS II от Германии уже в Украине
1 августа 2022 , 14:05Читати новину українською
Источник:твиттер Алексея Резникова
В Украину уже прибыли РСЗО MARS II. Их передали союзники из Германии.
Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Он поблагодарил за эти системы Берлин и лично министра обороны Кристину Ламбрехт. Германия объявила об их передаче еще 26 июля.
Советуем прочитать Танки, РСЗО и пушки: кто из союзников предоставляет больше всего оружия Украине
В Украину прибыл третий брат семьи Long Hand – РСЗО MARS II из Германии,
- сообщил Резников.
Он отметил, что наши артиллеристы салютуют немецким партнерам. О прибытии РСЗО также известил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он показал фото систем.Обратите внимание! Лампрехт заявляла, что, кроме РСЗО, Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины и 3 самоходные гаубицы.
РСЗО MARS II из Германии / Фото с телеграма Андрея Ермака
Что известно о РСЗО MARS II
- Это немецкая реактивная система залпового огня, которую приняли на вооружение еще в 1990 году. Фактически установка является лицензионной копией американской M270 MLRS, но имеет доработку.
- Максимальная дальность поражения целей на расстоянии 45 – 70 километров. Это зависит от боеприпасов.
- Система уничтожает скопления живой силы и техники противника, артиллерийские батареи, средства ПВО, командные пункты и тому подобное.
Смотрите больше – в Украину прибыли РСЗО MARS II от Германии: видео