Резников сообщил, что РСЗО MARS II от Германии уже в Украине

В Украину уже прибыли РСЗО MARS II. Их передали союзники из Германии.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников. Он поблагодарил за эти системы Берлин и лично министра обороны Кристину Ламбрехт. Германия объявила об их передаче еще 26 июля.

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В Украину прибыл третий брат семьи Long Hand – РСЗО MARS II из Германии,

- сообщил Резников.

Он отметил, что наши артиллеристы салютуют немецким партнерам. О прибытии РСЗО также известил глава Офиса Президента Андрей Ермак. Он показал фото систем.

Лампрехт заявляла, что, кроме РСЗО, Германия передаст Украине системы противовоздушной обороны IRIS-T, а также 3 бронированные ремонтно-эвакуационные машины и 3 самоходные гаубицы.

РСЗО MARS II из Германии / Фото с телеграма Андрея Ермака

Что известно о РСЗО MARS II

Это немецкая реактивная система залпового огня, которую приняли на вооружение еще в 1990 году. Фактически установка является лицензионной копией американской M270 MLRS, но имеет доработку.

Максимальная дальность поражения целей на расстоянии 45 – 70 километров. Это зависит от боеприпасов.

Система уничтожает скопления живой силы и техники противника, артиллерийские батареи, средства ПВО, командные пункты и тому подобное.

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