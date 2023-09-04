Правильные шаги – скандальные яйца․ Резников уходит: чем он запомнился на посту министра обороны

Министр обороны Резников подал заявление об отставке. Он был 17-м главой ведомства от восстановления Украиной независимости и главой оборонного министерства с начала полномасштабного вторжения. За время работы в должности Резников принял немало важных решений, хотя без скандалов не обошлось.

Более 550 дней широкомасштабной войны Алексей Резников руководил, очевидно, самым главным министерством в нашем государстве. В понедельник, 4 сентября, стало известно о его увольнении. В этом материале 24 Канала читайте обо всем, чем запомнился чиновник.

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Первые шаги

Возглавил оборонное ведомство Резников 4 ноября 2021 года. В то время международные издания со ссылкой на западную разведку уже активно писали о том, что Россия стягивает войска на украинскую границу и может готовить интервенцию.

подготовить наше государство к большой войне.

В первую очередь заметим, что в том году Минобороны показало чрезвычайно хороший результат в выполнении государственных заказов – 99,8%, превзойдя ожидания самого Резникова, который выражал надежду, что этот показатель будет равным 97 – 98%.

В то же время реализовывался целый комплекс программ в оборонной отрасли: модернизация техники и оружия; разработка новых образцов вооружении в сотрудничестве с западными партнерами. Например, ремоторизация танков Т-64 – замена двигателей 5ТДФ на более мощные 6ТД-1, а также реализация ракетных программ "Ольха" и "Нептун".

Конечно, многие из этих инициатив возникли задолго до назначения на должность Резникова, однако справедливо будет вспомнить, что министр активно работал над тем, чтобы соответствующие программы свидетельствовали о своей эффективности.



Резников и командующий ВСУ Валерий Залужный / Фото из соцсетей

В феврале 2022 года в Украине впервые на парламентском уровне был согласован сводный трехлетний план закрытых оборонных закупок. Собственно этот трехлетний план пришел на замену Государственному оборонному заказу.

По словам Резникова, это было хорошим шагом, поскольку позволило устанавливать ориентиры на среднесрочную перспективу. С целесообразностью такого решения согласились многие авторитетные эксперты.

Обратите внимание! В январе 2022 года Резников обещал ликвидировать Главное управление имущества и ресурсов Минобороны, поскольку именно этот институт, как утверждал министр, концентрирует в себе больше всего коррупционных рисков.

Обещание он сдержал – ГУМР было реорганизовано в ряд других структурных подразделений.

Вызовы войны

Относительно того, насколько Украина была готова к полномасштабному вторжению, существует немало разных мнений. Однако можно констатировать полностью: мы выстояли нашествие российских оккупантов.

Трудно спорить с тем, что, в частности, обороненное ведомство нашего государства прилагало немало усилий для эффективной коммуникации с партнерами и обеспечения ВСУ всем необходимым вооружением и техникой.

К примеру, действенными были встречи партнеров, министров обороны в формате "Рамштайн". В них участвовал Резников, настаивая на важности передачи Украине зенитно-ракетных комплексов, танков и авиации.



Резников на встрече с партнерами в формате Рамштайн / Фото Минобороны

Уже забывают, сколько усилий пошло на то, чтобы выбить у Запада установки для защиты неба Patriot, немецкие танки Leopard и многоцелевые истребители F-16.

Без сомнения, работала над этим вся украинская дипломатия – Министерство внешних дел, институт Президента и другие ведомства. Однако Минобороны во главе с Резниковым тоже сделало немало.

Коррупционные скандалы

Об отставке Резникова начали говорить еще зимой 2023, когда журналисты опубликовали расследование о возможной закупке Министерством обороны продуктов по завышенным ценам.

Особый общественный резонанс вызвал предположение о покупке яиц по 17 гривен за штуку в то время, когда в магазине они стоили всего по 7 гривен.

Тогда Резников сказал ставшую мемом фразу: это, мол, цена не за одну штуку, а за килограмм. А затем он заверил, что оборонное ведомство подало в суд, поскольку факта такой покупки вообще якобы не было.

Реакция людей на слова Резникова о яйцах / Мемы из сети

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Кроме того, совсем недавно появилось новое расследование журналистов о том, что якобы Минобороны покупало летние куртки для бойцов Вооруженных Сил по цене зимних.

Резников предложил пари расследователям: если это окажется правдой, он готов подать в отставку.

Следовательно, в отставку министра все же подает, а по состоянию на данный момент нельзя сказать точно, были ли злоупотребления с закупками. Проверки продолжаются.

Интервью Резникова о скандалах с его участием: 24 Канал

И вспомним, что, как сообщали в Верховной Раде, Министерство обороны заплатило 185 миллионов гривен фирме, большая часть которой принадлежит бывшему министру здравоохранения Максиму Степанову.

Вероятно, антикоррупционные органы объявили ему о подозрении из-за возможной причастности к завладению государственными средствами на сумму более 450 миллионов.

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Итоги и планы

Можно подытожить, что период пребывания Алексея Резникова в должности министра обороны Украины был достаточно контраверсионным.

С одной стороны, чиновник действительно немало сделал для усиления обороноспособности нашего государства. Время его председательства в Министерстве обороны пришлось на самый сложный этап в новейшей истории Украины.

С другой стороны, он так и не смог искоренить коррупцию в МО и неоднократно находился в эпицентрах скандалов. Поэтому, очевидно, и был лишён должности.

Однако, как пишут журналисты, на этом карьера Резникова не заканчивается – он остается в команде президента Владимира Зеленского. Хотя как оно на самом деле – покажет только время.