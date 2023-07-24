Мы победим, – Резников верит в окончание войны и вступление в НАТО к лету 2024 года

Украинские воины каждый день ценой колоссальных усилий предпринимают все для того, чтобы освободить всю нашу землю от захватчика. Министр обороны Алексей Резников верит, что уже к следующему лету нам удастся не только завершить войну, но и стать членом НАТО.

Об этом министр обороны заявил во время интервью. По его словам, Украина может стать членом НАТО на следующем саммите Альянса, который состоится в Вашингтоне и будет особенным – НАТО будет праздновать 75-летие основания.

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Прогноз Резникова о победе и вступлении в НАТО

Алексей Резников отметил, что НАТО не может принять Украину, пока у нас идет война, однако в следующем году мы таки сможем стать членами Альянса.

Кто знает, возможно, это будет очень важный день (саммит в Вашингтоне – 24 Канал) для Украины. Это только мой прогноз,

– заявил Резников.

В то же время в ответ на вопросы журналистов о том, верит ли министр в то, что война до следующего лета закончится, Алексей Резников ответил: "Да. Мы победим в этой войне".

После победы это будет в интересах НАТО, потому что мы стали настоящим восточным щитом НАТО. Украина получила реальный боевой опыт – как сдерживать россиян, как побеждать их, как бить их, используя стандартное вооружение НАТО,

– добавил министр.

Украина вступает в НАТО: главное

30 сентября 2022 года в ответ на провозглашение аннексии Донецкой, Луганской, Херсонской и Запорожской областей Россией по "результатам" псевдореферендума Украина подала заявку на вступление в НАТО.

В июле 2023 года в ходе саммита Североатлантического союза в Вильнюсе члены НАТО рассмотрели заявку Украины. Несмотря на то, что до саммита существовали различные версии и варианты того, что Украина может получить от партнеров, члены Альянса сошлись на одном – пока идет война, наше государство не может стать членом НАТО. Дело в том, что главным принципом НАТО является коллективная оборона, предусмотренная Статьей 5 устава Североатлантического союза. Принять воюющую страну фактически означает согласовать вступление Североатлантического союза в войну.

Однако лидеры НАТО приняли важное решение – Украина станет членом НАТО после завершения войны, а вступление будет упрощено: вместо двух этапов, состоящего из Плана действий по членству и протоколу о вступлении, нашему государству потребуется только второй пункт. То есть, все члены Альянса должны ратифицировать протокол о вступлении Украины в НАТО.