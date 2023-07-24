Про це міністр оборони заявив під час інтерв'ю. За його словами, Україна може стати членом НАТО на наступному саміті Альянсу, який відбудеться у Вашингтоні і буде особливим – НАТО святкуватиме 75-річницю заснування.

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Прогноз Резнікова щодо перемоги та вступу до НАТО

Олексій Резніков відзначив, що НАТО не може прийняти Україну, поки в нас триває війна, однак наступного року ми таки зможемо стати членами Альянсу.

Хто знає, можливо, це буде дуже важливий день (саміт у Вашингтоні – 24 Канал) для України. Це лише мій прогноз,

– заявив Резніков.

Водночас у відповідь на питання журналістів про те, чи вірить міністр у те, що війна до наступного літа скінчиться, Олексій Резніков відповів: "Так. Ми переможемо у цій війні".

Після перемоги це буде в інтересах НАТО, тому що ми стали справжнім східним щитом НАТО. Україна отримала реальний бойовий досвід – як стримувати росіян, як перемагати їх, як бити їх, використовуючи стандартне озброєння НАТО,

– додав міністр.

Україна вступає в НАТО: головне

30 вересня 2022 року у відповідь на проголошення анексії Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей Росією за "результатами" псевдореферендуму, Україна подала заявку на вступ до НАТО.

У липні 2023 року під час саміту Альянсу у Вільнюсі члени НАТО розглянули заявку України. Попри те, що до саміту існували різноманітні версії та варіанти того, що Україна може отримати від партнерів, члени Альянсу зійшлися на одному – поки триває війна, наша держава не може стати членом НАТО. Річ у тім, що чи не найголовнішим принципом НАТО є колективна оборона, передбачена Статтею 5 статуту Альянсу. Прийняти воюючу країну фактично означає погодити вступ Альянсу у війну.

Однак лідери НАТО ухвалили важливе рішення – Україна стане членом НАТО після завершення війни, а вступ буде спрощеним. замість двох етапів, який складається з Плану дій щодо членства та протоколу про вступ, нашій державі потрібен буде тільки другий пункт. Тобто всі члени Альянсу повинні ратифікувати протокол про вступ України до НАТО.