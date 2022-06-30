Третья мировая началась 24 февраля, а мы первое поле боя, – Резников обратился к Западу

Алексей Резников призвал мировое сообщество продолжать поддержку Украины. Ведь третья мировая война началась 24 февраля, а наше государство стало первым полем боя глобального конфликта.

Такое мнение он озвучил в разговоре с британскими журналистами 29 июня. Министр подчеркнул, что победить в этой войне можно, если не останавливаться.

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Резников призвал мир не бояться

В мировых СМИ часто публикуют материалы, где говорится, что мир боится поставлять многие из видов вооружений Украине. Мол, это не делают, чтобы не злить Путина. Однако глава Минобороны подчеркнул, что такие страхи в сегодняшних реалиях уже неуместны.

Не чувствуйте никакой усталости. Продолжайте поддержку. Не бойтесь какого-нибудь нового уровня эскалации с россиянами. Так как совершенно честно, третья мировая война началась 24 февраля этого года. Это абсолютно честно и это реальная жизнь,

– сказал Алексей Резников.

Также он объяснил кое-что достаточно важное, что мы первое поле боя. "Если мы не устоим, следующее поле боя будет в следующих европейских странах", – сказал министр. Однако также призвал весь цивилизованный мир не бояться, ведь мы выиграем эту войну вместе.

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