Таку думку він озвучив у спілкуванні з британськими журналістами 29 червня. Міністр оборони наголосив, що перемогти у цій війні можливо, якщо не зупинятися.

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Резніков закликав світ не боятися

У світових ЗМІ часто публікують матеріали, де мовиться, що нібито світ боїться постачати багато з видів озброєнь Україні. Мовляв, це не роблять, щоб не злити Путіна. Проте глава Міноборони наголосив, що такі страхи в сьогоднішніх реаліях уже недоречні.

Не відчувайте жодної втоми. Будь ласка, продовжуйте підтримку. Не бійтеся якогось нового рівня ескалації з росіянами. Бо абсолютно чесно, третя світова війна почалася 24 лютого цього року було. Це абсолютно чесно і це реальне життя,

– сказав Олексій Резніков.

Також він пояснив дещо досить важливе щодо того, що ми перше поле бою. "Якщо ми не вистоїмо, наступне поле бою буде в наступних європейських країнах", – сказав міністр. Проте також закликав весь цивілізований світ не боятися, адже ми виграємо цю війну разом.

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