Украина рассчитывает получить от партнеров миллион снарядов и ПВО, – Резников

Украина ведет переговоры с европейскими партнерами относительно получения средств ПВО, боеприпасов и снарядов калибра 155 мм. Именно это оружие является приоритетным для Украины.

Соответствующее заявление сделал министр обороны Алексей Резников в преддверии неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Стокгольме. По его словам, Украина рассчитывает как можно быстрее получить это оружие.

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Резников отметил скорую поставку оружия

"Мы обсудим с нашими друзьями и партнерами, с министрами обороны ЕС, наши приоритеты. Приоритетом номер один являются системы противовоздушной обороны, а также боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы. Именно поэтому я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура (министра обороны Эстонии 24 Канал) о поставках 1 миллиона снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм", – заявил Резников.

Кроме того, глава Минобороны отметил важность продолжения поставок в Украину бронетехники, в том числе БМП и танков, которые помогут создать "стальной кулак" накануне контрнаступления.

Резников отметил, что считает важным соблюдение всех правовых процедур и правил по поставкам военной помощи. В то же время он заявил, что необходимо учитывать обстоятельства военного времени, когда скорость поставок играет решающую роль.

"Как Йенс Столтенберг сказал нам в Брюсселе во время прошедшей встречи в формате "Рамштайн", время сохраняет жизнь. Именно поэтому нам нужно двигаться вперед так быстро, как это возможно", – резюмировал министр.

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