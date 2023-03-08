Украина рассчитывает получить от партнеров миллион снарядов и ПВО, – Резников
Источник:Укринформ
Украина ведет переговоры с европейскими партнерами относительно получения средств ПВО, боеприпасов и снарядов калибра 155 мм. Именно это оружие является приоритетным для Украины.
Соответствующее заявление сделал министр обороны Алексей Резников в преддверии неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Стокгольме. По его словам, Украина рассчитывает как можно быстрее получить это оружие.
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Резников отметил скорую поставку оружия
"Мы обсудим с нашими друзьями и партнерами, с министрами обороны ЕС, наши приоритеты. Приоритетом номер один являются системы противовоздушной обороны, а также боеприпасы, боеприпасы и еще раз боеприпасы. Именно поэтому я поддерживаю инициативу моего друга Ханно Певкура (министра обороны Эстонии 24 Канал) о поставках 1 миллиона снарядов для артиллерийских систем калибра 155 мм", – заявил Резников.
Кроме того, глава Минобороны отметил важность продолжения поставок в Украину бронетехники, в том числе БМП и танков, которые помогут создать "стальной кулак" накануне контрнаступления.
Резников отметил, что считает важным соблюдение всех правовых процедур и правил по поставкам военной помощи. В то же время он заявил, что необходимо учитывать обстоятельства военного времени, когда скорость поставок играет решающую роль.
"Как Йенс Столтенберг сказал нам в Брюсселе во время прошедшей встречи в формате "Рамштайн", время сохраняет жизнь. Именно поэтому нам нужно двигаться вперед так быстро, как это возможно", – резюмировал министр.
ЕС предложил третьим странам присоединиться к закупке боеприпасов
- Украина чрезвычайно нуждается в боеприпасах, поэтому ЕС хочет, чтобы страны за пределами союза присоединиться к их закупке.
- В ЕС считают, что чем больше стран присоединятся к закупке боеприпасов, тем легче будет найти деньги и договориться о более глобальных контрактах. В настоящее время ЕС уже ведет переговоры с Норвегией. Кроме того, есть потенциальный интерес со стороны Канады.
- По данным СМИ, скоро ЕС планирует передать Украине боеприпасы на 1 млрд евро. Заметим, что изготовителей снарядов для артиллерии калибра 155 миллиметров на территории ЕС – 12.