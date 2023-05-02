Украина возьмет Крым без боя, – Резников заверил, что детальный план уже есть

Украина возьмет Крым без боя, сугубо военное наступление на полуостров даже не рассматривают. А активно обсуждается военно-политическое освобождение.

Об этом заявил министр обороны Алексей Резников. По его словам, Россия сейчас превращает Крым в крепость.

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И после того, как Россия перекроет на острове дороги, железные дороги и водные пути, многие россияне, поселившиеся на полуострове, сами убедятся, что им было бы лучше жить в другом месте.

Министр отметил, что некоторые из них уже активно начали уезжать с полуострова после взрывов на Керченском мосту и других случаев "хлопка".

Крым мы освободим без боя, – отметил Алексей Резников.

Для России Крым – это военная база

По словам главы Минобороны, подробные планы по деоккупации полуострова уже есть. Он также назвал фундаментальную разницу между тем, как Крым воспринимает Украину, а как Россия.

"Для России Крым есть и всегда будет военной базой. Для Украины Крым – это место разнообразия – наш мост к глобальному Югу", – отметил Резников.

Украина освободит Крым: главное по состоянию на сейчас

29 апреля в Севастополе раздался взрыв на нефтебазе в Казачьей Бухте. В результате инцидента было уничтожено более 40 тысяч тонн горючего, которое предназначалось для нужд Черноморского флота.

В ГУР МО Украины заявили, что этот взрыв существенно подорвал логистику российской армии, а ВСУ будут делать в дальнейшем все возможное, чтобы ускорить демилитаризацию Крыма.

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