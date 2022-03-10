Резников заявил, что ждет и с пониманием примет от России заявление о капитуляции.
10 марта 2022 , 17:49Читати новину українською
Источник:фейсбук Алексея Резникова
Россия за 15 дней войны против Украины потеряла более 12 тысяч человек и кучу техники. В Украине ожидают, что враг объявит капитуляцию.
Резников посоветовал русским солдатам последовать за "русским кораблем"
Глава Минобороны Алексей Резников посоветовал русским солдатам пойти за "русским кораблем", или сдаться в плен. Об этом он написал на своей странице в фейсбуке.
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Также Резников высказался по поводу капитуляции орков Путина.
Украина с пониманием примет капитуляцию России,
– отметил глава Минобороны.
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