Об атмосфере на встрече "Рамштайна" рассказал советник главы Офиса Президента Алексей Арестович. Он отметил, что именно россия стремится навязать мнение, что "Запад устал от Украины".

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Никто от Украины не устал, – Арестович

Никто не устал. Резников специально просил передать, что ему на "Рамштайне" все пожимали руки и говорили "добить гадину",

– рассказал Арестович.

Советник главы ОП добавил: в целом политики этого сказать не могут, однако при личном общении это подчеркивают.

Арестович рассказал о самом худшем сценарии

Арестович отметил, что самый плохой сценарий, который он сейчас видит – это "суета" до следующего лета. Однако, даже в этом случае будет победа Украины. Наименее благоприятный вариант – это зима, проведенная в позиционной войне, однако даже за это время удастся достать много западного оружия.

Обратите внимание! По мнению советника руководителя ОП, война в россии потеряет популярность, когда у России отберут один из оккупированных городов. Об освобождении Херсона может говориться уже через 2 месяца.

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Формат "Рамштайн": последние новости

К "Рамштайну-4", который состоялся 20 июля, присоединится еще больше стран, которые предоставят Украине новое оружие.

Около 50 государств координируют усилия, чтобы помочь ВСУ. По словам политолога Александра Сушко, это наиболее действенная поддержка, которая может существовать сейчас.

11 августа в Копенгагене прошла встреча министров обороны стран Северной Европы. Участники подписали итоговую декларацию и собрали 1,5 млрд евро для Украины.

Смотрите в видео – Арестович о ситуации вокруг Херсона: