Про атмосферу на зустрічі "Рамштайн" розповів радник голови Офісу Президента Олексій Арестович. Він зазначив, що саме росія прагне нав'язати думку, що "Захід втомився від України".

До теми Арестович докладно пояснив, чому окупанти б'ють по території Запорізької АЕС

Ніхто від України не втомився, – Арестович

Ніхто не втомився. Резніков спеціально просив передати, що йому на "Рамштайні" усі тисли руки і казали "добити гадину",

– розповів Арестович.

Радник голови ОП додав: на загал політики цього сказати не можуть, проте при особистому спілкуванні на цьому наголошують.

Арестович розповів про найгірший сценарій

Арестович зауважив, що найгірший сценарій, який він зараз бачить – це "метушня" до наступного літа. Проте навіть у цьому випадку буде перемога України. Найменше сприятливий варіант – це зима проведена у позиційній війні, проте навіть за цей час вдасться дістати багато західної зброї.

Зверніть увагу! На думку радника керівника ОП, війна в росії втратить популярність, коли у росії відберуть одне з окупованих міст. Про звільнення Херсона може мовитись вже за 2 місяці.

Більше про це тут За місяць малоймовірно, за два – можливо: Арестович назвав умови звільнення Херсона

Формат "Рамштайн": останні новини

До "Рамштайн-4", який відбувся 20 липня, приєднатись ще більше країн, які нададуть Україні нову зброю.

Близько 50 держав координують зусилля, аби допомогти ЗСУ. За словами політолога Олександра Сушка, це найбільш дієва підтримка, яка може існувати зараз.

11 серпня у Копенгагені відбулась зустріч міністрів оборони країн Північної Європи. Учасники підписали підсумкову декларацію та зібрали 1,5 мільярда євро для України.

Дивіться у відео – Арестович про ситуацію навколо Херсона: