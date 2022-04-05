Резня в Буче меняет правила игры, – Кулеба о том, как Запад должен поддерживать Украину

После ухода русских войск из Бучи весь мир узнал, какие зверства совершали оккупанты против мирного населения. На улицах и в домах нашли множество тел замученных захватчиками людей. Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба рассказал, как Запад должен реагировать на этот геноцид.

Министр отметил, что бойня в Буче должна устранить какие-либо сомнения и нежелание Запада обеспечить Украину всем необходимым оружием. В частности, речь идет о самолетах, танках, реактивных системах залпового огня и бронетехнике.

По теме Трагедия Бучи может повториться в очень больших масштабах, – Human Rights Watch

Запад должен отреагировать на зверства в Буче

Кулеба добавил, что резня в Буче также должна устранить сомнения Запада по поводу санкций. Ведь эти зверства изменяют правила игры по поводу того, как мир должен продолжать поддерживать Украину.

Если кто-то из моих коллег из Европы или за океаном попытается сказать мне, что какие-то санкции неуместны, слишком жестки и не должны вводиться, я расценю это как предательство жертв Бучи и мирных жителей других городов, которые были убиты,

– заметил глава МИД.

В то же время Кулеба ценит все, что уже сделали партнеры Украины. По его словам, некоторые из них сделали больше, чем они могли представить до начала войны.

"Я благодарен всем сердцем. Но в ходе войны и по мере того, что все понимают, что еще многие деревни и города Украины в разных уголках страны остались под властью России... И мы не знаем, что там происходит. Я не принимаю никаких. полумер", – добавил министр.

По его словам, Украине не нужно чего-то экстраординарного. Дипломаты лишь просят предоставить все необходимое для освобождения страны, чтобы предотвратить российские преступления и спасти жизнь мирных жителей.

"Я – министр иностранных дел страны, которая жертвует собой на передовой. И когда я не могу заставить своих коллег из европейских стран – а когда говорится об определенных санкциях, то еще и из США – ввести эти санкции, мне жаль, потому что это я не смог их убедить, а значит, больше украинцев должно погибнуть", – заявил Кулеба.

Глава МИД подытожил, что за последние недели после начала войны он слышал сотни слов сострадания и восхищения от партнеров. Однако министр готов променять каждое из этих слов на танк, самолет или эмбарго на газ и нефть, которые помогут ему спасти жизни в Украине.

Стоит посмотреть: Неужели сотням людей нужно было погибнуть в муках? – Зеленский к лидерам Европы