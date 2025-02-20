В торговом центре в Чехии произошла резня: известно о погибших

В чешском городе Градец-Кралове произошло ужасное нападение в торговом центре, в результате которого погибли две женщины. По данным правоохранителей, они работали в магазине, где произошла трагедия.

В преступлении подозревают несовершеннолетнего. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на EuroNews.

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Детали трагического нападения в Чехии

В Чехии произошло нападение с ножом в торговом центре. Известно о смерти двух женщин, которые работали в магазине, где произошло нападение.

Подозреваемого, 16-летнего юношу, задержали менее чем в километре от места происшествия менее чем через 10 минут после преступления. По словам пресс-секретаря местной полиции Ивы Кормосовой, его оперативно задержали спецназовцы.

Сначала сообщалось о серьезных ранениях жертв, однако позже стало известно, что обе погибли. Их личности пока не разглашаются.

Премьер-министр Чехии Петр Фиала выразил соболезнования семьям погибших.

То, что произошло сегодня в Градец-Кралове, является абсолютно непонятным и ужасным поступком,

– сказал он в заметке на платформе X.

Сейчас мотивы нападения остаются неизвестными. Полиция уверяет, что ситуация полностью под контролем и угрозы для граждан больше нет.