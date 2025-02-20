У злочині підозрюють неповнолітнього. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на EuroNews.

Дивіться також Різанина в Австрії: сирієць вбив 14-річного підлітка і поранив кількох перехожих

Деталі трагічного нападу у Чехії

У Чехії стався напад з ножем у торговому центрі. Відомо про смерть двох жінок, які працювали в магазині, де стався напад.

Підозрюваного, 16-річного юнака, затримали менш ніж за кілометр від місця події менш ніж через 10 хвилин після злочину. За словами речниці місцевої поліції Іви Кормосової, його оперативно затримали спецпризначенці.

Спочатку повідомлялося про серйозні поранення жертв, однак пізніше стало відомо, що обидві загинули. Їхні особи поки не розголошуються.

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала висловив співчуття родинам загиблих.

Те, що сталося сьогодні в Градець-Кралове, є абсолютно незрозумілим і жахливим вчинком,

– сказав він у дописі на платформі X.

Наразі мотиви нападу залишаються невідомими. Поліція запевняє, що ситуація повністю під контролем і загрози для громадян більше немає.