"Мужчина бегал и колол людей": в британском Саутпорте произошла резня, много раненых детей

В Британии неизвестный мужчина напал на людей с ножом. По меньшей мере восемь были госпитализированы с ранениями.

О резне в Саутпорте сообщают британские СМИ.

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Что произошло

Около 11:50 полицейских вызвали на улицу Харт-стрит. Отмечалось, что там произошел инцидент, в результате которого ножевые ранения получили несколько человек.

Нападавшего задержали и доставили в участок. По меньшей мере, 8 человек госпитализировали, среди них есть дети.

Полиция призвала граждан избегать этого района, пока они занимаются ликвидацией последствий инцидента.

Женщина, живущая неподалеку от гостиницы на Харт-стрит, рассказала журналистам, что услышала сирены и вертолет, круживший около 12:20.

Тогда сообщения начали ходить по местным группам WhatsApp с призывом запереть окна и двери окна. Нам сказали, что мужчина бегал и колол людей,

– рассказала местная.

В полиции графства Мерсисайд, где находится Саутпорт, подтвердили арест мужчины и заявили, что угрозы для общества нет.

Вызвавший полицию мужчина – владелец компании Masters Vehicle Body Repairs на Харт-стрит. По его словам, происходящее было похоже на сцену из фильма ужасов. Он говорит о том, что были ранены несколько молодых девушек. Очевидец рассказал, как их матери, направляясь к месту инцидента, кричали.

Полицейские пока не подтвердили возраст и личности жертв.

Журналист Тим ​​Джонсон, прибывший на место происшествия, примерно через 20 минут после вызова полиции, сообщил, что инцидент произошел в детском клубе Hope of Hart.

Он отмечает, что жертвами являлись детьми. Мужчина описывает одну девочку, лежавшую на носилках в крови.

Ее родители бежали за ней. Это было ужасно. Я никогда не видел ничего подобного... Люди были в слезах на улицах,

– делится увиденным журналист.

Сообщается, что пострадавших доставили в детскую больницу Алдер-Хэй, университетскую больницу Эйнтри и больницу Саутпорта и Формби.

В частности, больница Алдер-Хэй объявила о "серьезном инциденте" и попросила родителей доставлять своих детей в отделение неотложной помощи только по крайней необходимости.