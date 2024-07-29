"Мужчина бегал и колол людей": в британском Саутпорте произошла резня, много раненых детей
Источник:The Guardian
В Британии неизвестный мужчина напал на людей с ножом. По меньшей мере восемь были госпитализированы с ранениями.
О резне в Саутпорте сообщают британские СМИ.
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Что произошло
Около 11:50 полицейских вызвали на улицу Харт-стрит. Отмечалось, что там произошел инцидент, в результате которого ножевые ранения получили несколько человек.
Нападавшего задержали и доставили в участок. По меньшей мере, 8 человек госпитализировали, среди них есть дети.
Полиция призвала граждан избегать этого района, пока они занимаются ликвидацией последствий инцидента.
Женщина, живущая неподалеку от гостиницы на Харт-стрит, рассказала журналистам, что услышала сирены и вертолет, круживший около 12:20.
Тогда сообщения начали ходить по местным группам WhatsApp с призывом запереть окна и двери окна. Нам сказали, что мужчина бегал и колол людей,
– рассказала местная.
В полиции графства Мерсисайд, где находится Саутпорт, подтвердили арест мужчины и заявили, что угрозы для общества нет.
Вызвавший полицию мужчина – владелец компании Masters Vehicle Body Repairs на Харт-стрит. По его словам, происходящее было похоже на сцену из фильма ужасов. Он говорит о том, что были ранены несколько молодых девушек. Очевидец рассказал, как их матери, направляясь к месту инцидента, кричали.
Полицейские пока не подтвердили возраст и личности жертв.
Журналист Тим Джонсон, прибывший на место происшествия, примерно через 20 минут после вызова полиции, сообщил, что инцидент произошел в детском клубе Hope of Hart.
Он отмечает, что жертвами являлись детьми. Мужчина описывает одну девочку, лежавшую на носилках в крови.
Ее родители бежали за ней. Это было ужасно. Я никогда не видел ничего подобного... Люди были в слезах на улицах,
– делится увиденным журналист.
Сообщается, что пострадавших доставили в детскую больницу Алдер-Хэй, университетскую больницу Эйнтри и больницу Саутпорта и Формби.
В частности, больница Алдер-Хэй объявила о "серьезном инциденте" и попросила родителей доставлять своих детей в отделение неотложной помощи только по крайней необходимости.