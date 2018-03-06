Резня среди бела дня в Киеве: убитым оказался бизнесмен

В правительственном квартале Киева неизвестный заколол ножом директора предприятия "AQ Пластик" Сергея Захарчука.

6 марта на улице Лютеранской, 30, во дворе у элитного дома, в центре правительственного квартала Киева, неизвестный напал на мужчину и пырнул его ножом. В результате инцидента пострадавший скончался по дороге в больницу.

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Как сообщает "Эспрессо", погибшим оказался директор предприятия "AQ Пластик" 38-летний Захарчук Сергей Александрович.

По информации издания, директор ООО "AQ Пластик" направлялся к своей машине, когда неизвестный мужчина набросился на него с ножом, ранив в ногу.

Вероятно, нападавший задел артерию, поскольку Сергей Захарчук быстро потерял очень много крови и скончался по дороге в больницу.