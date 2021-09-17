Резолюция ЕС об России: как Европе соскочить с газовой иглы Кремля

Не дать запустить "Северный поток-2" и перестать питать иллюзии, что с агрессором можно вести деловые отношения. Европарламент принял историческую резолюцию.

Она доказывает – у большинства стран Европы наконец-то открылись глаза на то, что неадекватное и агрессивное поведение России уже перешло все допустимые границы.

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Но эта резолюция показывает и еще одну важную деталь – Объединенной Европе надоело лицемерие Германии и Франции.

Итак, 16 сентября утром Европарламент определил курс в отношении России, который закрепил в специальной Резолюции. "За" проголосовало абсолютное большинство депутатов.

Документ содержит 25 страниц, на которых выписан каждый аспект будущего взаимодействия с Кремлем. Большая часть документа посвящена действиям России, подрывающим безопасность в Европе, в том числе в контексте агрессии против Украины.

Почему в ЕС создали документ

И появился этот документ не просто так, тому есть несколько громких причин. Для начала, Европарламент призывает всех европейцев заигрывающих с Кремлем, наконец открыть глаза и внимательно перечитать последнюю Стратегию национальной обороны России.

В ней Кремль официально и неприкрыто признает антизападный вектор российской политики и подчеркивает – мы разные и выживет только один.

В этом месседже, конечно же читается прямое обращение к Германии и её канцлеру Ангеле Меркель, которая не раз подчеркивала – политика и бизнес – это разные вещи и не стоит их смешивать. Теперь же Европарламент четко заявляет – хватит этой двуликости.

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Украина отреагировала на резолюцию

В Киеве уже отреагировали на принятую резолюцию и в украинском МИДе отметили – в целом довольны результатом. Все же мы понимаем, что, в первую очередь, речь идет о, как его называют в Берлине, бизнес проекте – "Северный поток-2".

В Брюсселе уже давно говорили о том, что Германия и Франция в последние годы наплевала на коллективные интересы и часто лоббирует свои личные, даже в ущерб других членов ЕС. И "СП-2" яркий тому пример.

По факту, Берлин, вместо Брюсселя стал неформальным лидером Европы, наплевав на то, согласны с этим остальные, или нет.

Евродепутаты уверяют, что именно российская труба способна разорвать Европу изнутри, ведь само наличие этой трубы уже вызвало массу ссор и разногласий. Мол, все конечно понимают, что Германии выгоден запуск "СП-2".

Но если ЕС – это коллективный орган, то иногда приходится жертвовать своим комфортом ради общего блага. Поэтому евродепутаты призывают объединить усилия и немедленно остановить энергетическую экспансию России.

В ЕС призывают отказаться не только от газа

На этом евродепутаты не останавливаются и призывают отказаться не только от российского газа, но и от сопутствующих ископаемых, которые необходимы в европейской энергетике.

Здесь конечно возникает вопрос – как Европе соскочить с газовой иглы Кремля, если доля российского газа в Европе уже превышает 40%.

Но выход есть и яркий пример этого показывает Польша. После заявления "Газпрома" о завершении строительства "СП-2", представитель правительства Польши по вопросам энергетики Петр Наимский заявил, что Польша станет полностью независимой от российского газа уже через год.

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Дело в том, что следующей осенью поляки планируют запустить собственный газопровод Baltic Pipe, который будет качать газ из Норвегии. И это только один из примеров того, что Россия не является незаменимой в вопросе поставок газа в Европу.

НАТО призвали откровенно давить на Россию

Но и это еще не все. В той же резолюции, евродепутаты призывают НАТО усиливать собственные оборонные способности и откровенно давить на Россию, чтобы у нее и в мыслях не было вмешиваться в дела восточных и южных соседей ЕС, в том числе и Украины.

А в качестве дополнительных мер сдерживания Кремля, Европарламент призывает ЕС подготовится к полному отключению России от платежной системы SWIFT. Таким образом загнав ее еще и в финансовую изоляцию.



Россию могут загнать в финансовую изоляцию / Фото АР

Что касается оккупированных Крыма и Донбасса, то и их Европарламент не обошел вниманием. Кроме призывов к России выполнять Минские соглашения и уйти с захваченных территорий, в ЕС должны рассмотреть возможность создания нового трансатлантического формата для возвращения украинских территорий.

Также Резолюция призывает расширить объем санкций против России, в частности за нелегальную выдачу российских паспортов и организацию незаконных выборов в оккупированном Крыму. Кроме того, координировать эти санкции с США, Канадой и Великобританией, чтобы у Кремля не оставалось ни одной лазейки для их обхода.

ЕС планирует создать русскоязычный вещател

Наконец в Европе заговорили и о противодействии российской пропаганде в самой России, Европе и странах "Восточного партнерства". Для этого Европарламент даже планирует создать полноценный русскоязычный вещатель, который будет покрывать все эти территории.

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Конечно, можно по-разному относится к таким резолюциям, можно сказать, что подобные заявления уже звучали. Но, в этот раз предлагаю обратить внимание на 2 важных момента.

Первый, в Европе впервые акцентировали внимание на том, что главным вызовом безопасности западному миру является именно Путинская Россия. В документе четко разделили российский народ и путинскую диктатуру.

В Кремле, конечно же, попытались сохранить спокойную мину, но уверен, наверху таки пригорело.

Но, заявления Кремля могут сильно измениться уже совсем скоро. Ведь Европарламент заявил, что ЕС должен быть готов не признать результаты выборов в Госдуму России, а значит в будущем не признавать легитимным этот орган в целом.

И второе, кроме России, эта резолюция – это еще и вызов Германии и Франции, которым прямо заявили – вашему господству в Европе подходит конец. В резолюции прямым текстом указано, что именно Брюссель должен стать реальным центром ЕС, где решаются стратегические вопросы союза.



Вызовом безопасности ЕС является именно Путинская Россия / Фото АР

А высокий представитель ЕС обязан противодействовать любым союзам стран членов ЕС с Россией. Проще говоря, Брюссель не должен допускать ситуации, когда Германия, игнорируя интересы всей Европы, ведет выгодный для себя бизнес с Россией.

Но, похоже, что Германия и Франция уже доигрались и Европа начинает трещать по швам. Скандальная сделка между Байденом и Меркель по "СП-2", встреча Байдена и Путина, ситуация в Афганистане и другие негативные динамики западного мира подтолкнули Украину к созданию новых региональных союзов.

Украина понимает, что рассчитывать только на разобщенный ЕС не стоит, а потому на сегодня уже существуют 2 формата региональных союзов:

Люблинский треугольник – Украина, Польша и Литва;

Ассоциированное трио – Украина, Грузия и Молдова.

Министра иностранных дел Дмитрий Кулеба накануне заявил, что Киев активно готовит встречи обоих форматов, чтобы совместно выступить со своими требованиями к Брюсселю уже к концу этого года.

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Кроме того, уже в октябре пройдет встреча высокого уровня в так называемом формате "Квадриги", то есть украино-турецкого союза. И здесь важно отметить, что эти союзы были созданы в течении последних 2 лет.

Аналог известного формата G7

Но, накануне посол Польши в Украине Бартош Цихоцкий предложил пойти еще дальше и просит Киев инициировать создание нового консультационного формата совместно с Польшей, Литвой, Латвией, Эстонией, Чехией, Венгрией, Словакией и Румынией. По сути – это аналог известного формата G7.



Бартош Цихоцкий предложил Украине создание нового формата / Фото пресс-службы парламента Польши

Поляки особенно всерьез задумались об объединении с Украиной и другими соседями после заявлений о запуске "СП-2", ведь, во-первых, это задевает и Киев, и Варшаву, а во-вторых, мы выступили единым фронтом в противодействии запуску российского политического проекта.

И знаете, такие обширные союзы, в частности со странами Восточной Европы, становятся всё более реалистичными и результативными. Ведь вступления в Евросоюз Украина может ждать еще много лет.