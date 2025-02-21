Кроме этого, он требует от Кремля вывода российских войск с территории государства. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на "Голос Америки".

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От чего зависит решение Вашингтона по резолюции

В комментарии изданию политический координатор постоянной миссии США в ООН Джон Келли рассказал, что решение по резолюции будет принимать Вашингтон.

Нам нужно будет посмотреть, какие инструкции мы получим из Вашингтона. Поэтому, надеюсь, они скоро придут,

– говорит Келли.

В то же время в Reuters сообщили, что Соединенные Штаты отказываются быть соавторами проекта резолюции ООН к третьей годовщине войны в Украине. Стоит отметить, что он "призывает к деэскалации, скорейшего прекращения боевых действий и мирного решения войны против Украины в соответствии с Уставом ООН и международным правом".

Кроме этого, проект также напоминает о "необходимости полного выполнения соответствующих резолюций, принятых в ответ на агрессию против Украины", в частности, речь идет о требованиях к России немедленно, "полностью и безусловно" вывести все свои войска с территории Украины в пределах ее международно признанных границ.

Собеседник Reuters отметил, что прошлые годы Соединенные Штаты постоянно выступали соавторами таких резолюций в поддержку справедливого мира в Украине. Дипломатические источники также сообщили агентству, что авторами проекта являются более 50 стран. Однако, пока ситуация указывает на то, что США не подпишут резолюцию.

Там отмечают, что документ вынесут на голосование Генеральной Ассамблеи в понедельник, 24 февраля. А также добавляют, что такие резолюции не являются обязательными, но имеют политический вес и отражают глобальный взгляд стран на российскую войну.