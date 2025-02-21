Окрім цього, він вимагає від Кремля виведення російських військ з території держави. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на "Голос Америки".

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Від чого залежить рішення Вашингтону щодо резолюції

У коментарі виданню політичний координатор постійної місії США в ООН Джон Келлі розповів, що рішення щодо резолюції ухвалюватиме Вашингтон.

Нам потрібно буде подивитися, які інструкції ми отримаємо з Вашингтона. Тому, сподіваюся, вони скоро прийдуть,

– каже Келлі.

Водночас у Reuters повідомили, що Сполучені Штати відмовляються бути співавторами проєкту резолюції ООН до третіх роковин війни в Україні. Варто зазначити, що він "закликає до деескалації, якнайшвидшого припинення бойових дій і мирного вирішення війни проти України відповідно до Статуту ООН і міжнародного права".

Окрім цього, проєкт також нагадує про "необхідність повного виконання відповідних резолюцій, прийнятих у відповідь на агресію проти України", зокрема, мова йде про вимоги до Росії негайно, "повністю та безумовно" вивести всі свої війська з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів.

Співрозмовник Reuters зауважив, що минулі роки Сполучені Штати постійно виступали співавторами таких резолюцій на підтримку справедливого миру в Україні. Дипломатичні джерела також повідомили агенції, що авторами проєкту є понад 50 країн. Однак, поки що ситуація вказує на те, що США не підпишуть резолюцію.

Там зазначають, що документ винесуть на голосування Генеральної Асамблеї у понеділок, 24 лютого. А також додають, що такі резолюції не є обов'язковими, але мають політичну вагу та відображають глобальний погляд країн на російську війну.