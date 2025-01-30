Принята резолюция ПАСЕ о мирных переговорах по Украине: о чем говорится в документе

Парламентская ассамблея Совета Европы приняла резолюцию, в которой обозначила свою позицию относительно мирных переговоров России и Украины. Соответствующий документ одобрили в четверг, 30 января.

За резолюцию "Обязательства Европы по справедливому и устойчивому миру в Украине" проголосовало 86 депутатов ПАСЕ, воздержались шестеро, а против не проголосовал никто. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ПАСЕ.

Смотрите также Очень важная встреча: что Украина должна подготовить к первому диалогу с администрацией Трампа

О чем говорится в резолюции ПАСЕ о переговорах по Украине

В ПАСЕ призвали "к непоколебимости европейских обязательств и единству в поддержку Украины и справедливого и прочного мира".

В документе отмечается приверженность Ассамблеи принципу "мир с помощью силы" на фоне того, что Россия заручается поддержкой Ирана и КНДР.

В частности, надежные мирные переговоры могут вестись только с позиции устойчивости и сильной обороноспособности, а справедливый и длительный мир возможен только при условии предоставления Украине адекватных гарантий безопасности. Любые мирные переговоры должны проходить с участием Украины и с уважением к ее праву определять свое будущее,

– говорится в резолюции.

В ПАСЕ отметили, что сейчас продолжается не только война России против Украины, но и ее гибридная агрессия в отношении мира, ведь Кремль регулярно "вмешивается в политические процессы государств-членов Совета Европы, которые также представляют растущую угрозу демократической безопасности в Европе". Речь идет о кибератаках, поджоги, кампаний по дезинформации и диверсии, в которых прослеживается российский след.

В Ассамблее считают, что мир в Украине важен не только для Европы, но и всего мира.

Там также отметили необходимость привлечь российских и белорусских лидеров к ответственности за агрессию против украинского народа, в частности, "путем создания всеобъемлющего механизма компенсации и специального трибунала для привлечения к ответственности российских и белорусских лидеров за преступление агрессии против Украины".