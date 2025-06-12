Жирная цель неподалеку от Москвы, – СНБО о пораженном заводе "Резонит"

Украинские военные 12 июня поразили завод "Резонит" в Московской области. Это предприятие важно для военной промышленности страны-агрессора.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на руководителя Центра противодействия дезинформации СНБО Андрея Коваленко.

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Чем важен завод "Резонит" для оккупантов

Андрей Коваленко рассказал, что пораженный в Московской области завод "Резонит" в технопарке "Зубово" – это действительно "жирная цель". Она расположена в примерно 40 километрах от центра Москвы.

На базе технопарка работают предприятия, связанные с разработкой и модернизацией электроники, микросхем, систем навигации и элементов для ракетного и морского вооружения,

– отметил руководитель ЦПД.

Лейтенант пояснил, что "Резонит" специализируется на изготовлении многослойных печатных плат, гибких и гибко-жестких плат, высокоточной микроэлектроники.

"Платы, изготовленные на "Резоните" интегрируются в системы управления полетом, навигации, наведения и передачи данных. В частности: в ракеты "Искандер", "Калибр", Х-101, дроны "Орлан-10", "Ланцет", "Куб", а также в блоки наведения артиллерийских систем", – резюмировал Коваленко.

К слову, российские СМИ утром 12 июня сообщали, что ночью в Московской области прогремели взрывы из-за атаки ударных беспилотников. Работа российской ПВО также была зафиксирована в Подольске, Курске, Белгороде и Брянске.