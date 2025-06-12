Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на керівника Центру протидії дезінформації РНБО Андрія Коваленка.

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Чим важливий завод "Резоніт" для окупантів

Андрій Коваленко розповів, що уражений в Московській області завод "Резоніт" в технопарку "Зубово" – це дійсно "жирна ціль". Вона розташована за приблизно 40 кілометрів від центру Москви.

На базі технопарку працюють підприємства, пов'язані з розробкою та модернізацією електроніки, мікросхем, систем навігації та елементів для ракетного і морського озброєння,

– зазначив керівник ЦПД.

Лейтенант пояснив, що "Резоніт" спеціалізується на виготовленні багатошарових друкованих плат, гнучких і гнучко-жорстких плат, високоточної мікроелектроніки.

"Плати, виготовлені на "Резониті" інтегруються в системи управління польотом, навігації, наведення й передачі даних. Зокрема: в ракети "Іскандер", "Калібр", Х-101, дрони "Орлан-10", "Ланцет", "Куб", а також у блоки наведення артилерійських систем", – резюмував Коваленко.

До слова, російські ЗМІ вранці 12 червня повідомляли, що вночі у Московській області пролунали вибухи через атаку ударних безпілотників. Робота російської ППО також була зафіксована в Подольську, Курську, Бєлгороді та Брянську.