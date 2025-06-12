Внаслідок цього влада ввела обмеження на приймання та вильоти літаків в аеропортах "Внуково" та "Шереметьєво". Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на російські ЗМІ.

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Що відомо про атаку на Московську область

Атака безпілотників на Московську область почалася близько опівночі. О 03:00 повідомляли, що вони атакують населений пункт Зубово. Цього разу під ударом дронів могло опинитися підприємство "Резонит", що є одним із найбільших виробників друкованих плат і лідерів контрактного виробництва електроніки Росії.

Росію атакують ударні дрони: відео очевидців

Зауважимо, що компанія "Резонит" пропонує повний цикл виробництва – від виготовлення друкованих плат до монтажу мікроелектронних компонентів.

Продукція, яку виготовляє підприємство, застосовується, зокрема, в автомобільній електроніці, телекомунікаціях, вимірювальних засобах, пожежно-охоронних пристроях. У мережі також є інформація, що деякі друковані плати підприємства використовуються в аерокосмічній та оборонній промисловості.

Атака безпілотників на Московську область: відео очевидців

Варто зазначити, що атаку на "Резонит" підтвердив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко. Він також додав, що проліт дронів та робота російської ППО цієї ночі фіксувалися в Подольську (Підмосков'я), Курську, Бєлгороді та Брянську.

Нагадаємо, що в ніч на 11 червня дрони атакували пороховий завод у місті Котовськ Тамбовської області Росії. Це один з ключових об'єктів військово-промислового комплексу Росії, що залучений до війни проти України.